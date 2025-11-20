院版財劃法出爐！中央釋出1.2兆史上最高 納入菸酒稅、盼離島支持

（記者石耀宇／綜合報導）立法院日前通過國民黨團版《財政收支劃分法》修正案，引發外界爭議。行政院今（20）日拍板院版《財劃法》修正草案，公布中央釋出地方財源總規模高達 1兆2002億元，創歷史新高。行政院並公開點名金門、連江等離島縣市，強調院版最能補足地方財政缺口，呼籲地方支持。

圖／行政院長卓榮泰主持「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」。（翻攝 行政院開麥啦 直播頻道）

行政院指出，為改善歷年地方財源不足與區域落差，本次修法以「統籌分配稅款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」三大財源為核心保障，確保地方財源不低於2025年度水準。統籌公式調整後，16縣市平均成長率約27.4%，高於六都平均 15%，希望藉此強化非都會區發展能量。

離島成修法焦點 院版將面積「加倍」計算

行政院秘書長張惇涵表示，去年底立院三讀版本曾因公式計算錯誤，使離島約345億元無法正確分配；而立法院上週再度通過的國民黨版，依舊未修正該錯誤。相較之下，院版草案特別將離島建設困難度納入考量，離島面積以「2倍」計算，並將地方長年訴求的「菸酒稅」納入財源。

張惇涵並點名藍委陳玉珍、陳雪生，希望金門、連江立委能支持院版，「金門、馬祖鄉親呼籲多年的菸酒稅，行政院已完整納入，對離島建設更具實質幫助。」

三大稅目重新分配 菸酒稅納入財源

此次修法也強調地方自治的強化。草案中明訂地方自治補助採「三軌原則」，並調整營業稅、所得稅與菸酒稅的分配比重。例如，所得稅列入地方分配11%、營業稅在扣除統一發票獎金3%後計算，菸酒稅則在扣除分成後全數歸地方。

財政部表示，院版修法可兼顧六都角色與地方均衡發展，確保都會區持續成為國家引擎，同時提高非六都及離島的財政穩定性。

行政院：不是冰冷公式，而是民生福祉

張惇涵強調，《財劃法》改革關乎地方建設、民生服務與每一位縣市居民的生活品質，「這不是冷冰冰的公式，每一筆錢都與市民、縣民息息相關。」他呼籲立法院各黨團理性審議，避免再度發生「一天內匆促表決」的情況。

行政院後續將把草案送交立法院審查，希望在朝野協商下完成修法，真正落實地方財政均衡、縮短城鄉差距。

