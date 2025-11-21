院版財劃法出爐 凌濤批民進黨前後矛盾

桃園市議員凌濤。圖：資料照

針對行政院提出「院版地方財劃法」，國民黨籍桃園市議員凌濤今(21)日狠批民進黨邏輯前後矛盾成「收割黨」。凌濤表示，行政院還在大罷免悲傷五階段，民進黨從普發現金到財劃法為何不早接受？行政院長卓榮泰最近高喊「地方多分錢卻不分擔責任，會造成中央財政缺口」，但事實是當財政下放時，很多事權也會同步到地方，中央此時理應撙節，而不是趁勢恣意擴張財政，這正是分權與治理的基本常識。

凌濤進一步提到，更矛盾的是，卓榮泰還指控立院版本會造成「財政土石流」，但自己提出的版本卻高達「1.2兆」，比立院的1.16兆餘「多了 319億」，也未提出相關試算表和增加的計劃型補助說明，一邊反對一邊增加，不僅邏輯不一致，更是不負責任的表現。

凌濤表示，民進黨的「口嫌體正直」已經不是第一次。當年桃園市長張善政提出TPASS通勤月票1280，行政院趕快便宜80元端出1200，還要求標語冠以「行政院」，刻意淡化北北基桃地方貢獻；藍白推動的普發現金也從民進黨口中的「毀憲亂政」，到堅持註記「行政院發」。可見每當政策受到民意支持，民進黨政府就是急著搶功。

凌濤質疑，卓榮泰以台南發難，但是大家連前後版本的數字差異都沒看到，桃園因納入農業與工業產值貢獻，張善政已原則同意，但具體比例和公式，行政院卻仍吱吱嗚嗚、緊抓手中，毫無公開透明，這樣的行徑難以說服社會大眾。

凌濤指出，對於財劃法的修正，人民要的是公平制度，不是中央集權和搶功操作，立院版本的財劃法修正，是既合理、透明，又有效率的財政規劃，呼籲民進黨政府不要又見獵心喜，只想坐享其成「收割了」。

