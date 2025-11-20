院版財劃法出爐！挹注地方1.2兆史上最高

▲卓榮泰今日親上火線召開記者會說明院版《財劃法》。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 行政院會今（20）日通過院版《財劃法》，對此院長卓榮泰親上火線召開記者會，財政部也說明，本次修法有五大優點，強調中央挹注地方1.2兆創史上最高，且三項合計不低於114年水準；其次是擴大統籌稅款，錢權合理回歸地方；第三是優先彌補基本財政差額；第四為公式更公平，指標更均衡；最後則是維持計畫型補助款整體規模。整體統籌稅款粗估為8213億元、一般性補助將扣除地方自辦事項1080億元，保留教育、社福及基本設施共1421億元與計畫型補助維持2368億元。

▲行政院版《財劃法》中央挹注地方1.2兆創史上最高，且三項合計不低於114年水準。（圖／財政部提供）

財政部說明，去年《財劃法》修法衍生三大問題，首先是法條公式錯誤，序文明定不含離島，分配公式分母卻仍規定以全部直轄市及縣(市)計算；分配離島部分亦有相同情形，衍生345億餘元無法分配問題；第二是錢權分配不合理，中央給地方的統籌稅款已大幅增加，又規定一般性補助款項不能減少，且未併同檢討事權分配，嚴重影響中央施政穩定及協助地方的能力；第三是城鄉分配不平均，分配公式偏重人口及營業額指標，且未將人口結構、產業結構等差異納入考量，擴大城鄉差距。

而上週再修版《財劃法》問題不減反增，首先是迫使中央舉債超過上限，國家破產風險升高，新版已導致中央115年度總預算舉債2992億元，再修版將再迫使中央舉債到達5638億元，超過《公債法》年度舉債15%上限。中央不能違法編列舉債破表的預算，不能讓國家陷入破產風險；第二是沒有反映地方財政能力，影響地方補助規模；第三，城鄉差距只會更大，不會更小；第四，富者更富，弱勢難以翻轉；最後地方執行難以檢驗，排擠其他建設資源。

▲財政部說明行政院版《財劃法》釋出總規模將高於去年修法版本。（圖／財政部提供）

財政部說明，為了縮小地方歧見並凝聚修法共識，一年多來邀集地方政府會商六次，本次推出《財劃法》五大目標為國民生活品質更均衡、垂直錢權分配更合理、水平城鄉分配更公平、地方自治更強化，最後是中央地方夥伴關係更提升。

財政部也強調，本次修法有五大優點，強調中央挹注地方1.2兆創史上最高，且三項合計不低於114年水準；其次是擴大統籌稅款，錢權合理回歸地方，修法後統籌稅款規模達8213億元，較114年度大幅增加3537億元，因統籌稅款大幅增加，因此一般性補助款無需再編列增裕財源，其中1080億元改回歸地方自辦事項，落實錢權相符原則。

▲院版《財劃法》22縣市將採取同一公式，不區分本島或離島更公平。（圖／財政部提供）

第三是優先彌補基本財政差額，財政部說明，統籌稅款優先彌補基本財政收支差額，地方政府維持常態運作所需支出優先獲得滿足，確保地方財政立足點平等，而一般性補助款2501億元，其中教育、社福與基本設施三項維持1421億元，其餘1080億元納入基本財政需要額，以統籌稅款優先彌補。

第四是公式更公平，指標更均衡；22縣市公式一致，解決縣市長年來先分後分問題，並整合地方政府多數意見，讓分配指標設計更均衡，並考量人口結構、土地管理及污染防治成本等因素，兼顧城鄉特色及區域均衡發展，同時滿足直轄市與農工業縣市需求。

▲院版《財劃法》為避免城鄉差距擴大，分配指標設計考量人口結構、土地管理及污染防治成本等因素。（圖／財政部提供）

最後則是維持計畫型補助款整體規模，在地方財源增加同時，也兼顧中央財政穩健，計畫型補助款扣除前瞻5期到期，維持2368億元補助規模，可繼續支持地方軌道等重大公共建設，提升民眾生活品質。

