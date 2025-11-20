院版財劃法出爐 政院證實卓揆今拜會韓國瑜

▲行政院證實院長卓榮泰今日下午拜會韓國瑜，兩人針對院版《財劃法》與中央政府總預算交換意見。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院今（20）日拍板院版《財劃法》，院長卓榮泰更強調在六度與地方政府研商後，將是取得最大共識版本。行政院晚間也證實，卓榮泰下午針對院版《財劃法》與中央政府總預算拜會立法院長韓國瑜並交換意見。

行政院會今通過院版《財劃法》，卓榮泰上午更親上火線召開記者會說明，自信院版看來是可以取得最大共識的版本，呼籲立院不要一意孤行，否則國家有如被逼上財政失速列車，財政土石流必釀巨大災害，期盼立院把握時機審慎審議，重新建立兩院合作關係。

而行政院發言人李慧芝也證實，院長卓榮泰今日下午拜會韓國瑜，兩人針對院版《財劃法》與115年度中央政府總預算案等議題交換意見。

