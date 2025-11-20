院版財劃法出爐！柯志恩認了分配指標更細緻

▲對於行政院版《財劃法》出爐，藍委柯志恩坦言，整體看來院版的分配指標比現行制度更為細緻，同時照顧直轄市與工農業縣市的不同需求，值得肯定。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 藍白上週聯手強渡《財劃法》掏空中央財源、重北輕南，行政院今（20）日拍板《財劃法》，期間歷經六次與地方政府協商，院長卓榮泰也表示是取得最大共識版本，對此有意參選高雄市長的柯志恩坦言，整體看來院版的分配指標比現行制度更為細緻，同時照顧直轄市與工農業縣市的不同需求，都值得肯定。強調唯有透明公開、充分討論，才有機會完成真正的財政改革，期許最後朝野能達成共識，讓《財劃法》的爭議早日畫上句點。

柯志恩表示，千呼萬喚始出來，院版《財劃法》終於亮相，但若民進黨真有意兌現在野時期的承諾、解決地方財政長期分配不公的問題，那麼這一次的版本，至少為朝野重新開啟討論的基礎。

柯志恩說，行政院若少一點政治算計、多一點誠心善意，更早把版本端上檯面，是否就能減少朝野對立？讓人不免感嘆，本可從從容容處理改革，為何偏要拖泥帶水、拖到最後？

柯志恩坦言，整體來看，院版的分配指標比現行制度更為細緻，例如清楚區分「財政努力」與「基本建設」兩大指標，前者包括營利事業營利額、稽徵努力度；後者則涵蓋工業就業人口、農林漁牧人口與相關產值。同時也調整營業稅、貨物稅、菸酒稅的分配方式，並將22縣市納入一致公式，兼顧離島、考量人口結構，也照顧直轄市與工農業縣市的不同需求，「這些制度性改善，都值得肯定」。

柯志恩也提及，院版刪除了立院三讀通過的兩項重要規範，包括「一般性補助款不得少於114年度追加預算後之預算數」與「計畫型補助款補助比率不得低於過去10年同財力級距縣市、同類型計畫之平均值」。

柯志恩說，院版還明定「中央統籌分配稅款」也可列為扣減標的；並將一般性補助款改為指定用於「教育、社福、基礎建設」等特定領域。換言之，中央不僅是資源提供者，更強化了對地方財政的管控。此意味民進黨要奪回財政分配的主導權，重返「中央控制、逐年調整」的模式。未來地方政府若無法迎合中央政策方向，恐將面臨統籌款被扣減的風險。

柯志恩表示，相較先前立院通過的版本，其強調營業額、財產稅成長等指標，因此對工商發達縣市較為有利。這些縣市認為「努力賺錢、稅收貢獻大，應該多分」，反對者則批評「富者愈富」。這本身就是觀念選擇、價值判斷的差異。而此次院版的公式計算，回到「基本財政需要額」，提高土地面積、農漁牧人口等因素的權重，避免資源過度集中於財政較強的都市。不管上週三讀通過或是今天公布的院版，只要能使地方財政規模獲得大幅改善，都樂觀其成。

柯志恩表示，但也必須嚴正指出，政院對外宣稱統籌款及補助款三項目合計1兆2002億元，比立院通過的1兆1683億元（新版）和1兆131億元（舊版）還多，完全是錯誤訊息，實際上立院於上週通過的數字是1兆4329億元，院版反而比立院三讀減少2327億元，所謂「釋出總規模」根本少於在野黨的修法，希望行政院不要再誤導社會。

最後柯志恩表示，最重要的是，行政院應盡速公布22市縣的試算結果，並誠懇徵求地方政府的認同與支持，讓社會共同檢驗是否公平合理。唯有透明公開、充分討論，才有機會完成真正的財政改革。期許最後朝野能達成共識，讓財劃法的爭議早日畫上句點。

