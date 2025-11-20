院版財劃法出爐 蔣萬安稱未有金額盼進一步溝通

（中央社記者陳昱婷台北20日電）行政院版財劃法修正草案今天出爐，台北市長蔣萬安說，尚未收到具體經費數字，後續還有事權分配等問題，但只要有助於地方政府財源挹注及各項建設，都希望能進一步溝通。

行政院會今天通過財政收支劃分法部分條文修正草案，行政院秘書長張惇涵說，院版草案提升對地方的挹注財源，均衡地方也維護6都競爭力，如台北市統籌稅款仍是全國最高。

蔣萬安今天出席2025 Meet Taipei創新創業嘉年華開幕活動前被媒體堵訪表示，行政院會提供的資料還沒有告訴各地方政府，依照此版本究竟會獲配到多少統籌分配款及一般性補助款，所以還是需要中央提供具體數字，後續才有討論基礎，還有事權分配等問題待進一步溝通。

蔣萬安說，無論如何都希望理性討論，並希望對地方政府財源挹注、永續及推動地方建設有幫助。

對於台北市統籌稅款依此版本仍是全國最高，蔣萬安說，因為院版內容跟過往版本有很多概念不一樣，且目前還不清楚究竟會獲配多少經費，所以這些都還要請行政院跟地方進一步溝通。

媒體追問，是否認為此版本是往好的方向前進。蔣萬安表示，只要有助於地方政府財源挹注及協助地方各項建設，都希望能跟行政院進一步溝通。（編輯：張銘坤）1141120