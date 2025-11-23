院版財劃法出爐 許宇甄反批未提試算表
[NOWnews今日新聞] 行政院院會日前通過「財劃法修正案」，盼下週就能付委審查。對此，國民黨立委許宇甄今（23）日卻反批，行政院卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，空有一堆繞口令般的繁複公式，卻沒有任何具體數字，這種作法不是透明，而是刻意模糊，讓地方政府與民眾根本無法細究，只會徒增行政與立法、中央與地方的不信任。
許宇甄直指，行政院版「財劃法修正案」自稱釋出高達1兆2002億元，比國民黨與民眾黨版的1兆1683億元還要更好。然而好在哪裡？行政院卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來。究竟各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」？行政院目前都不敢公開；中央事權移轉地方後，各縣市需要承擔哪些「新增項目」、「各項目經費」要多少，更是隻字未提。空有一堆繞口令般的繁複公式，卻沒有任何具體數字，這種作法不是透明，而是刻意模糊，讓地方政府與民眾根本無法細究，只會徒增行政與立法、中央與地方的不信任。
許宇甄進一步指出，院版在關鍵稅目的分配上更藏著結構性陷阱。現行《財劃法》明定，營業稅在扣除必要成本後，全部納入地方統籌分配款，隨經濟成長同步增加，是地方最重要，也是最具成長性的財源之一。但行政院版卻只願意分配 百分之八十五。營業稅一年高達 6200 億元，分配比例遭砍，等於中央一年硬生生抽走 900 多億元。經濟越好，地方本應得到更多資源，但在院版設計下，成長紅利卻被中央攔胡，這哪是提升地方財政自主？根本是剝奪地方未來的財政成長空間。
許宇甄質疑，行政院為了掩飾這個重大財源缺口，更把長期用於健保與長照的菸酒稅硬塞進統籌分配款，當作補洞的權宜之計。問題是，中央菸酒稅每年僅約 320 億元，根本填不滿營業稅被抽走的 900 億元缺口。更糟的是，菸酒稅原本就是衛福部用來推動公共衛生、抑制菸酒消費的重要政策工具，如今卻成為行政院操作財政數字的墊背品。難道中央是要地方政府為了提高稅收，而去默許、甚至默默期待較少查緝違規菸酒買賣？這不只違背公共健康政策，更形同鼓勵地方，以放任不健康行為換取財源，究竟是誰在顛倒政策優先順序？
許宇甄痛斥並質疑，行政院版推出後，民進黨不但沒有展現執政者應有的政策成熟度，反而急忙開啟政治攻擊模式，甚至將韓國瑜扯進來，企圖模糊焦點、製造對立。民進黨到底是病了還是傻了？面對攸關中央—地方財源架構的重大修法，執政黨本應以嚴謹的財政模型、完整的設算數據說服社會；但民進黨卻只剩政治喊話與情緒動員，避談院版根本性的分配不公，難道不是因為心虛，因為知道自己交不出透明、合理的財政論述？
許宇甄強調，若行政院不提供各縣市的完整財政試算表、事權移轉成本明細、以及各項補助款的具體計算方式，那麼這部修法草案只能被視為是「數字黑箱、陷阱滿滿」的政治詐術，而非真正為地方著想的財政改革。
許宇甄最後呼籲，行政院與民進黨應立即停止以放話、抹黑、製造對立來掩蓋院版缺乏數據的事實。《財劃法》關係到中央與地方財政秩序的重建，任何一項公式、任何一筆額度，都牽動地方政府的長期財政安全。行政院若持續迴避公開完整設算，那麼這部修法恐怕還沒送進立法院，就會因為人民不信任、地方不買單而胎死腹中。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
2026北市議員藍白合？戴錫欽喊「保障現任」：下周與新人碰面
徐榛蔚將屆滿！吉安鄉長游淑貞力拚接班 綠這原因可能不提名
傳台灣將投資美國12兆 鄭麗君被酸爆「最難纏的談判高手」
其他人也在看
轟民進黨病了！ 藍委批政院版《財劃法》：數字黑箱、陷阱滿滿
[Newtalk新聞] 國民黨團、民眾黨團三度修正《財政收支劃分法》，行政院周四（20 日）也提出院版因應。對此，國民黨立委許宇甄今（23）日表示，若行政院不提供各縣市的完整財政試算表、事權移轉成本明細以及各項補助款的具體計算方式，那這部修法草案只能被視為「數字黑箱、陷阱滿滿」的政治詐術。她批，民進黨急忙開啟政治攻擊模式，甚至將立法院長韓國瑜扯進來，到底是病了還是傻了？ 許宇甄表示，行政院版「財劃法修正案」自稱釋出高達 1 兆 2,002 億元，比國民黨與民眾黨版的 1 兆 1,683 億元還要更好。但她質疑，行政院連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，究竟各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」？中央事權移轉地方後，各縣市需要承擔哪些「新增項目」、「各項目經費」要多少，更是隻字未提。 許宇甄指出，院版在關鍵稅目的分配上，藏著結構性陷阱。現行《財劃法》明定，營業稅在扣除必要成本後，全部納入地方統籌分配款，隨經濟成長同步增加，是地方最重要，也是最具成長性的財源之一。但政院版卻只願意分配百分之八十五。營業稅一年高達 6,200 億元，分配比例遭砍，等於中央新頭殼 ・ 1 天前
藍委批院版財劃法：縣市設算表不敢公開
在野黨兩度修正《財劃法》後，行政院版則在日前出爐，在野態度備受關注。國民黨立委許宇甄痛批，行政院卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，究竟各縣市在新公式下可分得多少統籌款與補助款？行政院目前都不敢公開，與各縣市要承擔哪些經費更是隻字未提，這種作法不是透明，而是刻意模糊。中時新聞網 ・ 1 天前
婦人凌晨駕車外出疑未讓直行車 撞翻計程車乘客受傷
新北市新莊今天凌晨驚傳翻車交通事故，劉姓老翁駕駛計程車途經中平路，遭遇一輛從巷口衝出左轉、薛姓婦人駕駛的白色賓士車，計程車雖閃躲，仍遭薛女駕車撞上車尾翻覆，造成駕駛劉翁及乘客陳男受困車內，造成陳男受傷，警方到場對肇事薛女，劉姓駕駛酒測，沒有酒精反應，車上也沒有違禁品，車禍肇因仍待調查釐清。自由時報 ・ 1 天前
憂藍白財劃法不給審！政院會商綠委沙盤推演
[NOWnews今日新聞]行政院歷經六度與地方政府會商上週通過院版《財劃法》，對此國民黨團表示各縣市試算表都還未送到立法院，因此仍未表態，但民眾黨團直接表態不審查「一律退回」。對於未來法案是發能夠實質...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
彰化2釣客遭浪捲走 獲救無呼吸心跳
彰化2釣客遭浪捲走 獲救無呼吸心跳EBC東森新聞 ・ 1 天前
暗酸？賴清德致敬黃百韜喊「緬懷國軍而非共諜」 鄭麗文：停止政黨惡鬥
總統賴清德昨日發文致敬黃百韜將軍殉國紀念日，更提到「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為是在暗批國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23日）表示，不應將國家英雄作為政黨鬥爭的工具，賴清德身為中華民國的領導人、總統，應當時刻團結全體中華民國國民，不要再持續在內部製造敵人與裂痕。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬獎揭曉 中市：多部補助及協拍作品得獎與有榮焉
（中央社記者郝雪卿台中23日電）第62屆金馬獎頒獎典禮昨天落幕，由台中市府補助及協拍的「96分鐘」等多部影片獲獎，台中市新聞局長欒治誼今天表示，已在第一時間向劇組恭賀，市府深感與有榮焉。中央社 ・ 1 天前
美國務卿私下認了！魯比歐：28點計畫是「俄方願望清單」非美主意
美聯社報導，美國川普政府提出28點俄烏停戰計畫，就連自家議員都不挺。部分參議員則稱，國務卿魯比歐表示，這份計畫是俄羅斯的...聯合新聞網 ・ 1 天前
蔡英文參觀淡江大橋「同框蘇貞昌」！被讚任內沒颱風笑了：因為蘇院長比較兇
前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌近日受邀參觀明（2026）年即將完工的淡江大橋，現場氣氛輕鬆。工信工程總裁潘俊榮致詞時，特別感謝蔡英文任內「沒什麼颱風來」，讓工程順利推進。蔡英文聽聞後則幽默回應，指著一旁的蘇貞昌說「因為蘇院長比較兇」。蔡英文表示，淡江大橋相關照片已在網路上受到熱烈討論，這次能親臨現場，一舉將淡水河景、台北港及漁人碼頭盡收眼底，感到相當開心。蔡......風傳媒 ・ 23 小時前
南市議員李宗霖大喜之日 「賴氏幽默」賀詞笑翻親友
台南市無黨籍市議員李宗霖與律師陳嘉伶昨天舉行婚禮，席開近百桌，現場貴賓雲集。總統賴清德也特別獻上祝福，恭喜他們有情人終成眷屬，並以過來人身份提醒倆人未來要相互包容、體諒，不要以質詢和辯論的方式對待對方，政治和法律需要講道理，但愛情和家庭最好不要，一翻「賴氏幽默」的賀詞，笑翻會場上千親友。自由時報 ・ 1 天前
2028藍白合變數是柯？郭正亮爆：他想住南部
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會，雙方對於藍白合有不少共識，不過前主席柯文哲未來要扮演怎樣的角色，也備受關注。媒體人吳子嘉認為，2028年藍白合最大變數在於柯文哲的司...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
19歲妻3年連生3胎！牙醫炫耀文遭砲轟 婦科醫：滿滿的不適感
晚婚、晚育成為主流，日前一名牙醫在網路炫耀，其妻19歲起在三年內連生三胎，現為三寶媽，該牙醫並自豪「妻子22歲生三胎，兒子上大學時，妻子應該40 歲，PR99.9！」此說法引發網友憤怒，批評其妻短時間內生三胎，不利妻子健康。婦產科醫師烏恩慈也直呼，「第一時間看到此文，也是滿滿的不適感。」美國婦產科醫學會建議，兩胎間最好間隔18 個月，最短不要短於6個月。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回
女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。中時新聞網 ・ 5 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 8 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／八點檔女星顏曉筠遭撞飛倒地 「左肩脫臼+韌帶斷裂」緊急入院手術
民視八點檔《好運來》主要演員顏曉筠在22日近中午左右，被民眾在林口長庚醫院目擊她全身包得密不透風、在親友協助下坐著輪椅離院，因她標誌性的「大銅鈴眼」被民眾認出。經查，她正是日前網路瘋傳「文化二路遭撞飛女騎士」的當事人。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前