院版財劃法卡關 張善政籲「別再藍綠對立」：讓制度更公平

桃園市長張善政26日主持市政會議時談及「院版財劃法」，他指出，財劃法多年未休，現在行政院也提出院版修正草案，是跨出關鍵一步，各縣市不應再藍綠對立，反而要提供意見、充分對話，讓整體財政制度更為周延完善，也期盼中央與地方持續合作，推動更公平的統籌分配，真正造福全國所有縣市。

張善政指出，行政院最新版本將農林漁牧業產值、農林漁牧及工業從業人口等納入統籌分配款計算指標，較以往的計算方式更為完整。然而部分關鍵因素仍待補強，例如工業產值尚未納入，整體制度仍有持續精進的空間。

他提到，立法院26日並未將行政院版本付委，反而為中央與地方創造更多溝通與調整的緩衝期。他盼望地方政府能充分提出意見，同時行政院也能傾聽地方需求，先就修法的核心原則進行調整與釐清，再透過數字檢驗是否合理，如此才能讓制度更周延、更符合實際運作需要。

桃園市政府表示，行政院強調「桃園在院版財劃法中補助增幅是6都最高」，這只是看到數字漲幅，卻忽略桃園的整體處境，可說是見樹不見林。不能只討論成長幅度，更要看桃園實際分到的「絕對額」。桃園最晚升格，基礎財源長期在六都中墊底，即使今年增幅高，相比其他直轄市整體資源仍有明顯差距。

市府提到，桃園的財政壓力，是多年累積的結構性問題，人口快速增加，各項必要支出不斷上升，加上地方還需負擔大量配合款，讓短絀逐年擴大，目前桃園的累計短絀「全國第二」就是最直接的證明。中央必須更精準檢視財源分配機制，反映桃園基礎低、需求大的現實，否則將造成進一步的不公平。

