「院版財劃法對高雄最有利」 高市府籲柯志恩支持

高市府重申，行政院版財劃法修正案對高雄比較有利，強調藍白草率修法的版本對高雄等南台灣縣市極度不公。（本報資料照片）

行政院版《財政收支劃分法》今（25）日在立法院程序委員會遭藍白合力暫緩列入議程，引發綠營強烈不滿。高雄市政府今（25）日晚間再度表態重申，院版財劃法明顯比藍白修正版本更有利於高雄，呼籲民進黨8席高雄立委及國民黨立委柯志恩都應該支持，「才不負市民期待」。

立法院程序委員會以9比7表決暫緩行政院版《財政收支劃分法》送進院會一讀，朝野攻防再起。民進黨立委賴瑞隆、邱議瑩第一時間開砲，指控藍白聯手封殺院版，更點名柯志恩「對不起高雄」、「不願替高雄講話」。對此，柯志恩反酸「笑死人，到底誰對不起國人？」院版財劃法沒公布詳細數字才黑箱。

廣告 廣告

高市府則再次重申，行政院版財劃法修正案對高雄比較有利，所以高雄支持，並強調藍白草率修法的版本對高雄等南台灣縣市極度不公。

高市府呼籲，目前民進黨8席高雄立委都支持政院版財劃法，國民黨的柯志恩委員也應支持，才不負高雄市民的期待。

【看原文連結】