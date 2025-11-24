院版財劃法怎推？鍾佳濱盼政院持續跟22縣市說明「在野暴衝版」不可行：期待地方發揮影響力和立委共推院版

在野陣營二度修正「財劃法」，政院提出院版後，預計明日程序委員會決定是否排入本週五院會議程，但藍白陣營卻未釋出善意。行政院長卓榮泰今（24）日表示，黨團都有點「無力感」，希望還是要找出可行之道；而行政立法中午也召開協調會議，黨團幹事長鍾佳濱表示，盼政院持續跟22縣市首長說明，了解在野的「暴衝版」不可行，也期待地方發揮影響力，讓立委推動院版。

卓榮泰今日受訪時說，上禮拜五立法院的狀況，執政黨黨團都有一點無力感，今天中午會召開行政立法協調會議，他會聽聽執政黨黨團的委員跟在野黨團當天怎麼溝通，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議。

廣告 廣告

行政立法協調會議後，黨團幹事長鍾佳濱向媒體轉述表示，今天的會議經過財政部長、副院長、院長清楚說明，委員都清楚了解，如果姑且稱去年倉促通過的是「新版財劃法」，那兩週前通過的就是「暴衝版」，院版已經調整新版中沒有規範的，就是事權要隨著錢共同分擔到地方上。

鍾佳濱再說，至於「暴衝版」為何不可行，因為相較於去年新版、又足足增加2646億元，這已經完全超出了舉債的上限，這樣的財劃法很難執行，未來預算將會違反「公債法」規定，綠委清楚知道，只有院版才能在符合法律規範下、又能依照財劃法精神將地方需要的財源、事權同時交給地方政府。

至於如何說服在野黨？鍾佳濱回應，希望政院能持續跟22縣市首長做充分說明，當地方都了解到「暴衝版」不可行，院版能給地方更多財源支持、事權下放，應該會得到各地方首長、有志參選的候選人支持，「至於其他政黨立委是否能遵循，願意追隨地方政府共同推動院版，也期待地方首長發揮其影響力。」

政院發言人李慧芝補充，院長之前報告過，院版經過六次和地方溝通，也參酌學者意見，「這其實已經是目前獲得最大共識版本」，接下來會持續跟22縣市溝通事權部分，也讓地方了解他們獲得財源後、也能獲得地方自治，「這是最合理、公平、均衡的財劃法。」

媒體也問，是否有各縣市分配數字？李慧芝回說，分配公式、指標都很明確，公平公開透明寫在法條中，而院版比照過去舊版，在計畫型補助部分回歸舊制，由地方提案、政院核定推動，所以計畫型的數字會浮動，但院版會保證統籌分配款、一般性補助、計畫型補助三項總額不會低於114年度。

（圖片來源：三立新聞、行政院）

更多放言報導

卓榮泰拍板「政院版《財劃法》」！汪浩肯定「回到財政分配的根本原則」：兼顧中央施政能力與地方財政需求

藍白修「財劃法」...黃帝穎分析「不副署」效果：立院不提不信任案、代表政院「守護憲政」有正當性！