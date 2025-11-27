院版財劃法恐少300億 蔣籲政院「勿蓋牌」

台北市長蔣萬安與台北市議員柳采葳。（圖／TVBS）

行政院版財劃法修正草案引發台北市政府強烈關切，預估將使台北市統籌分配稅款減少高達250至300億元，嚴重影響市政建設與公共服務。國民黨台北市議員柳采葳於27日議會質詢中邀請各局處首長上台，逐一說明可能面臨的衝擊，從學校平板設備、女性生理用品、校舍修繕到警衛保全人力等，都可能因預算縮減而受影響。此外，TPASS交通補貼、電動公車計畫、社會住宅建設及捷運工程等重大市政建設也恐因財源短缺而延宕。

台北市長蔣萬安與台北市議員柳采葳。（圖／TVBS）

目前台北市小學生上課除了書本外，每人桌上都配有平板電腦，但班班有3C設備需要充足預算支持。而在健康中心，若是女學生所需的衛生棉或生理褲等女性用品，未來可能因預算減少而無法提供。此外，校舍老舊修繕計畫及校園安全警衛保全人力也將面臨縮減風險。

國小生上課使用平板。（圖／TVBS）

交通局長謝銘鴻指出，若財劃法修正案通過，TPASS基北桃交通補貼可能取消，電動公車計畫也將縮減規模。民政局長陳永德則表示，每年需編列至少7億元的生育獎勵金恐將受到影響。柳采葳議員質詢時特別安排各局處首長排排站，強調這些影響都與市民日常生活息息相關，甚至社會住宅及捷運工程都可能因此停工或無法完工。

行政院長卓榮泰。（圖／TVBS）

台北市長蔣萬安對此表達不滿，質疑行政院是「算不出來還是有數字不願公布而蓋牌」。對於蔣萬安的隔空喊話，行政院長卓榮泰回應表示，只要大家接受原則並認清公式，就可以將試算結果詳列出來，但他同時呼籲各方應拋棄政黨成見，以國家整體利益為念。

