院版財劃法惹怒議員！她批中央「踐踏台北」

▲台北市議員柳采葳怒轟中央《財劃法》踐踏台北市。（圖／記者呂炯昌攝，2024.04.11）

[NOWnews今日新聞] 行政院昨（20）日拍板院版《財劃法》，院長卓榮泰強調在六度與地方政府研商後，此為取得最大共識版本，財政部也強調中央挹注地方1.2兆，為史上最高。行政院秘書長張惇涵表示，院版草案提升對地方的挹注財源，16個地方縣市平均成長25％、六都直轄市成長15％，其中，台北市統籌稅款經設算，居全國最高；新北市土地最大、人口最多，三項補助款的增加數全國最高。不過，台北市議員柳采葳仍怒轟，民進黨只是想要「集權又集錢」。

廣告 廣告

柳采葳昨上《庶民大頭家》指出，民進黨完全想要集權又集錢而已，把事權下放給地方，但是把錢全部集中在中央，尤其是在行政院版，現在刻意丟出一個院本的版本說：「我這個版本才是最公平的」，但事實上台北市政府去開了會，出來傻眼到不行，因為所謂的院版，就是只有一張A4紙的大小而已，上面公式都什麼沒有說到，事權如何分配也沒有講到。

柳采葳透露，如果按照行政院的這個方法，那台北市的損失是非常、非常大的，甚至是把財政努力指標當中營利事業營業額的指標權重，由30％降到8％，完全忽略了地方政府在財政上面的努力，這樣的結果大砍台北市的預算，其實會造成包含捷運、社福，以及學生的營養午餐，甚至是消防裝備、警用裝備等，這一些通通都沒有。

柳采葳直言，大家最在乎的，不是這些冷冰冰的數字，而是台北市民被影響到了什麼？其中營養午餐就是直接被影響到的。弱勢的營養午餐如果沒有這一些補助款，就會完全沒有；還有學校的冷氣，壞掉要修理，市府要出錢，那如果沒有這個款項，不好意思，未來也沒有錢了。

柳采葳更指，至於救命錢，包括警消裝備、消防局用的消防車、救水救火的裝備等，要汰換需要用到補助款，也完完全全沒有了。

柳采葳提到，台北市已經很明確跟中央表達立場，中央現在的算法和方式，就是在踐踏台北市民，而且完完全全忽略了台北對於財政上面的努力，中央事實上就是想要少做事、多拿錢而已。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中央推1.2兆《財劃法》新案 李四川：不簡單！揭多年難修關鍵

北士科解約卡關大翻轉！李四川：新壽今可開董事會、最快下週解約

「貴人多忘事」變反咬？周軒挖舊照轟黃國昌：做人如此忘恩負義