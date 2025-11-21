院版財劃法拍板後與韓國瑜見面談什麼？卓榮泰全說了

【記者李俊毅／台北報導】立法院會14日三讀修正財劃法尚未生效，行政院會20日通過院版財劃法修正草案，將送立法院審議。行政院長卓榮泰同日下午拜會立法院長韓國瑜，就院版財劃法與明年度中央政府總預算案等交換意見。卓榮泰今天表示，他是拜託立法院盡快排審這部有共識的院版財劃法，而且要迅速處理，才能阻止一切不法的行為繼續擴大發生，讓國家能夠永續、財政能夠健全。

行政院會20日通過院版草案，除解決現行財劃法公式錯誤問題，也調整城鄉水平分配，讓縣市整體獲配財源成長率達27.4%、高於直轄市，中央對地方整體挹注經費將逾新台幣1.2兆元、創下新高，同時也明定地方自治補助的3軌原則。

廣告 廣告

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰今（21日）上午出席立法院施政報告並備詢前，被問到有關院版《財劃法》在昨天拜會立法院長韓國瑜時有沒有表態？卓榮泰表示，他是拜託立法院將這部有共識的院版《財政收支劃分法》儘快的排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續的擴大發生，這樣才能讓國家能夠永續、財政能夠健全。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

羅志祥遭傳與經紀人兒女關係不單純 怒轟「十分惡劣」告到底

鴻海科技日「特別嘉賓」郭台銘一頭白髮現身！全場掌聲如雷

校方怒告「偷感謝狀」 賓賓哥鞠躬道歉：友人刻意隱瞞

