院版財劃法拍板立馬與韓國瑜見面 談了什麼卓榮泰全說了

行政院長卓榮泰20日拜會立法院長韓國瑜，拜託立法院將剛出爐的院版《財政收支劃分法》儘快排審，而且要迅速的處理。圖為上會期8月29日結束時，行政院長卓榮泰（中左）前往立法院致意，立法院長韓國瑜（中右）步下主席台迎接。（本報資料照片）

行政院長卓榮泰今（21日）上午出席立法院施政報告並備詢前，被問到有關院版《財劃法》在昨天拜會立法院長韓國瑜時有沒有表態？卓榮泰表示，他是拜託立法院將這部有共識的院版《財政收支劃分法》儘快的排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續的擴大發生，這樣才能讓國家能夠永續、財政能夠健全。

立法院會14日三讀修正財劃法尚未生效，行政院會昨天也通過院版財劃法修正草案，草案將送立法院審議，中央對地方預計整體挹注地方經費將達1兆2,002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰也在下午和立法院長韓國瑜針對院版《財劃法》與總預算案等議題交換意見。

