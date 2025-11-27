院版財劃法未公開公式 蔣萬安質疑不會算或蓋牌

蔣萬安（左）前往市議會，接受市政總質詢。（圖：摘自市議會直播）

台北市長蔣萬安二十七日前往市議會進行市政總質詢。議員憂心，行政院提出院版「財政收支劃分法」修正草案，恐會造成北市府各局處預算總計短少三百億元，這些排擠效應嚴重影響社福與教育等政策推動。此外，由於院版財劃法未公開公式，蔣萬安質疑不會算或蓋牌？

蔣萬安強調，餅就這麼大，確實造成各局處推動施政上面的困擾，以及市政府籌編預算上面的難處。他表示，由於行政院版本沒有具體試算數字，也沒有任何討論的基礎，不知道是行政院算不出來？還是行政院有數字卻不願意公佈而蓋牌？不管是哪一種方式，都不是理性討論的方式。

蔣萬安指出，光從行政院版本法條內容來看，尚有很多不確定性。所以希望行政院能提出具體試算公式，各縣市政府再根據行政院版本內容，後續研究分配到多少的統籌分配稅款、一般性補助款及計畫性補助款，這樣才有後續討論的基礎。

蔣萬安再三呼籲，倘若行政院希望理性就行政院版本來討論，就請行政院一定要提供數字跟各地方政府好好溝通，尤其牽涉到後續事權分配，也希望行政院跟立法院能夠好好討論。另外，他呼籲市議會應該站在一致立場，為了台北市民福祉，以及既有在推動各項市政建設與服務能夠不受影響。

值得一提的是，議員詢問蔣萬安，這幾年最亮眼的成績是哪一項？蔣萬安強調，就是爭取輝達進駐台北。他感謝議會不分黨派全力支援，在過程當中雖然經過一些談判波折，但是最終能夠順利圓滿，相信市民也都感到肯定。