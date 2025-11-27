院版財劃法沒試算數字 蔣萬安：不知是算不出來還是蓋牌

台北市長蔣萬安27日進入議會施政總質詢，國民黨議員柳采葳及鍾沛君都針對財劃法相關問題質詢蔣萬安。（摘自北市議會直播系統／丁上程台北傳真）

行政院於上周行政院會提出院版財劃法修正案，不過各地方政府的預算幾乎都遭砍，引發各界議論。台北市長蔣萬安27日表示，行政院提出的版本中，有許多「假設性」規定，內容還有很多不確定及新增的概念，不過行政院至今提不出實際的試算數字，「不知道是行政院算不出來，還是有數字但蓋牌，都不是好的方式。」

蔣萬安27日進入議會進行施政總質詢，國民黨議員鍾沛君在質詢時，詢問市府對於院版財劃法的看法，蔣萬安表示，北市府初步研究過行政院提出的財劃法修正案版本，「現在是沒辦法知道行政院的版本到底好不好，因為沒有具體的試算數字，雙方也沒有討論基礎。」

廣告 廣告

蔣萬安說，法條內容有很多不確定性，包括像「其他經行政院核定納入事項之經費」用詞，卻又未具體說明，或是一些新增概念，像是「基本財政需求、基本財政收入」等等，因此希望行政院可以先提出一個試算的數字，地方政府在與中央討論時才有一定的基礎與機制。

鍾沛君接著詢問，以現在財劃法的困境，是否會影響到115年度北市府預算的編列？財政局長胡曉嵐表示，目前先以114年度的數額編列，未來待財劃法定調後，會再以追加減預算的方式辦理。

蔣萬安也直言，已數度要求行政院提出具體的試算數字，「但不知道是行政院算不出來，還是有數字但蓋牌，都不是好的方式。」

國民黨議員柳采葳則在質詢時，將有受財劃法修正影響的局處首長請上台，幾乎所有局處首長都輪流上台說明影響內容，包括教育局的校園水電費、營養午餐以及校舍改建等預算短缺67.2億；交通局則是公車運票價補貼、TPASS以及公車電動化等政策都會受到影響。

社會局及教育局則是幼兒托育補助及生育獎勵金會受到影響，短少近10億，且計劃性補助款動向不明，約有47億的民間社福團體補助金可能受到影響；捷運局部分則是興建中的捷運環狀線影響最大，牽涉到870億的工程款；都發局則是有200多億興建社宅預算無下文。

蔣萬安表示，針對院版的財劃法市府有整理條文內容，會針對具不確定性部分，以及中央權力與地方事權分配問題的部分，「很多看起來都還是掌握在中央手上，要提出具體數字與規劃方向，才能夠有更好的討論。」

【看原文連結】