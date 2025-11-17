院版財劃法納5指標 財政部：10月開會僅雙北竹市反對

（中央社記者高華謙台北17日電）財政部今天說，政院版財劃法修正草案納入工業與農業就業人口數等5項指標，將使縣市整體獲配財源高於直轄市，一般性及計畫型補助款也將回歸舊制處理；10月開會時，僅台北市、新北市與新竹市明確反對，其他農工大縣的藍營縣市認為這樣的規劃公平合理。

中央挹注地方財源主要有3大類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助。立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。行政院長卓榮泰今天說，將全面迎戰。

財政部國庫署長陳柏誠今天下午向媒體說明院版財劃法修法規劃時指出，立法院今年3月與11月修正通過財劃法，大幅削弱中央施政財源，且沒有一併檢討事權下放，等同掏空中央財政達新台幣4165億元，因此明天將邀集地方政府討論事權分配，20日提行政院會討論。

陳柏誠表示，院版財劃法修正草案將達成5大目標，首先是國民生活品質更均衡，將地方自辦事項納入基本財政需要額計算，確保各地民眾都能獲得一定公共服務；水平（城鄉）分配更公平，使縣市整體獲配財源高於直轄市；中央地方夥伴關係更提升，一般性及計畫型補助款回歸舊制處理；垂直（錢權）分配更合理；地方自治更強化，納入管考機制。

針對修法重點，陳柏誠說，過去立法院修正財劃法的統籌分配稅款分配5大指標包括面向過於單一，院版財劃法修正草案更細緻權重處理，將分為「土地面積」、「人口數」、「工業就業人口數」、「農林漁牧就業人數」、「農林漁牧業產值」5項指標，使縣市分配更平均。

土地面積方面，陳柏誠指出，目前計畫離島加權2倍、農牧用地1.5倍，但像國土保安、生態保育、林業用地等很多是中央協助維護，就會透過打折實際反映土地管理成本。

陳柏誠說，人口數方面，65歲老年人口與14歲以下幼年人口，會分別用1.2倍加權；至於「平均可支配所得」則會作為逆指標，比較窮的縣市可以藉此分到較多錢。

針對工業就業人口數，陳柏誠指出，原先財劃法分配指標「營利事業營業額」通常會視總公司報稅所在地而分給該縣市，但考量工廠經常分布在其他縣市，帶來污染與通勤人口較多，因此希望透過此指標衡平，而中高污染事業就業人口也能加乘，適度回饋受污染縣市。

陳柏誠說，農林漁牧就業人數、產值2項指標，是為了照顧農業縣市，並均衡考量各產業經濟對國家對地方的經濟貢獻。

陳柏誠說，希望院版財劃法修正可以創造三贏，包括中央有能力可以繼續協助地方、地方有充足自主財源以提供公共建設、人民有均等的生活品質可以享受。

至於地方對院版財劃法修正草案態度，陳柏誠表示，在10月舉行的第5次會議時，會中明確表達不同意的是台北市、新北市和新竹市，其他農業或工業大縣的藍營縣市，也認為這樣的規劃公平合理。會中財政部也向各縣市保證，未來統籌分配稅款及一般性補助款不低於民國114年分配水準，讓各地方政府非常放心；不過最近不知道各縣市態度是否轉變。

陳柏誠也指出，過去普通統籌稅款由直轄市拿走61.76%、縣市則為24%，也希望透過這次院版財劃法修正草案能扭轉此局面，提供更均質公共服務。（編輯：謝佳珍）1141117