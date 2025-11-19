院版財劃法給更多？莊翠雲：中央統籌分配稅款規模會比今年擴大

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院明天將公佈院版的財劃法修正草案，昨天下午邀集地方政府主計人員商談地方事權分配。國民黨立委賴士葆今天(19日)在立法院財政等5個委員會聯席會議質詢財政部長莊翠雲，院版的統籌分配稅款是不是比去年國民黨版修正的4100億還多？莊表示，「中央統籌分配稅款的規模，會比114年擴大」，但沒有說是維持4100多億元，「我們會做合宜的規劃」。

賴士葆表示，昨天政院找地方協商，被說「只有兩張A4紙」，沒有設計算公式、補助金額，也沒有分配比例，通通都沒有，結果討論出來就放話，除了雙北市以外，各縣市都支持，好多人打電話給他，說中央根本亂講一通，你們在認知作戰？陳淑姿表示，昨天的重點在談事權的劃分，計算公式是在財劃法裡的，「我們昨天沒有在談財劃法，是在談事權，不是在談分配的比例」。

賴士葆詢問，統籌分配稅款，政府到底要給地方政府多少錢？莊翠雲表示，明天會在行政院討論，院會後記者會做詳細的說明。而委員提到的水平分配公式沒有揭露，其實在10月21日的時候都已經把水平分配的公式和權重都已經有做說明，而明天會議討論後會對外做詳細說明。

「中央統籌分配稅款的規模，會比114年擴大。」莊翠雲表示，在垂直分配的部分會做合宜的下放。賴士葆詢問，去年底修法版本是多給地方4千多億，政院版的是不是比這個金額還多？莊翠雲表示，根據去年底立法院三讀修正通過的財劃法，明年度中央總體釋出1兆1683億元，其中中央統籌分配稅款8874多億元，還有一般性補助款、計畫型補助款，新的版本通過的規模不會比今年的1兆1千億還要小。

賴士葆再問，統籌分配稅款是不是比4千多億還多？莊翠雲表示，這個明天行政院會會做討論，院會後記者會會跟大家做報告，這部分會考量到，中央統籌分配稅款裡面要有錢的下放之外，事權也要做調整，而國民黨團當初的4100多億的版本是沒有經過事權的調整，就這樣定了，當時我們認為這是不合理的狀況，「我們沒有說是維持4100多億，我們會做合宜的規劃」。

