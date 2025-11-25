院版財劃法若新北人均仍最低 劉和然問綠委「有無勇氣反對？」

新北市副市長劉和然問民進黨立委蘇巧慧，有沒有勇氣站出來反對政院版財劃法？（王揚傑攝）

新北市副市長劉和然今（25）日在臉書發文要求行政院盡快公布《財劃法》試算表，下午他出席活動受訪表示，行政院上周公布的版本最大的缺陷就是沒有試算表，每個城市最在意的是試算後到底是多少？如果行政院的版本新北市的人均預算還是最低，他要問代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧，有沒有勇氣站出來表達反對行政院版的財劃法？

劉和然說，財劃法20幾年第一次去修正，應該要非常有制度、非常嚴謹。很遺憾的，上周他參加行政院會，當天早上才看到完整的版本，這個版本有一個最大的缺陷，就是沒有試算，只用口頭表達說預算增加，不會讓任何城市吃虧，可是每個城市最在意的是試算後到底是多少？

劉和然指出，以新北市為例，人口最多，幅員非常的遼闊，偏偏這幾年的統籌分配稅款，一直都是人均預算最低的城市。所以希望在這次行政院公布新的版本裡，把試算表趕快公布。以新北市的角度，不希望一直都是最落後的那一位，希望在這次財劃法經費的分配上，可以回到公平、合理、透明，讓所有新北市民可以有公平的對待。

劉和然表示，前2天他特別拜託蘇巧慧等12位新北立委，希望未來審查行政院版本時，一定要幫新北市民全力把關，尤其是蘇巧慧委員已經代表民進黨參選新北市，一個城市的市長，面對這個問題不可以閃躲，也不可以模糊焦點。

劉和然問蘇巧慧，如果民進黨行政院的版本對新北市民是不公平的，人均預算還是最低，您有沒有這個勇氣，站出來表達「我反對行政院版本的財劃法」？也就是說，您的民意與黨意之間，新北市的權益、市民的權益可以高過您的黨意，所以再一次請蘇委員務必好好幫新北爭取，讓新北市民獲得最佳的保障。

