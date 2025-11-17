院版財劃法藍營縣市多數認同 3縣市反對

▲財政部國庫署長陳柏誠（左）等人今日向媒體說明本週四將推出的院版《財劃法》內容。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.17）

[NOWnews今日新聞] 藍白上週聯手修法《財劃法》，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值，此外各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數，讓明年度總預算恐舉債5638億元。對此行政院長卓榮泰今（17）日受訪疾呼「全面迎戰」。財政部表示將在本週四提出院版《財劃法》，與地方政府經過5次溝通後，多數藍營縣市都能認同「非常放心」，但台北、新北與新竹市則表達不同意。

對於政院本週將提出院版《財劃法》，財政部國庫署長陳柏誠今日對記者表示，在野兩次修法都沒有經過事權的檢討，沒有考慮中央財政穩健，直接掏空中央財政4165億元，強調拿多少錢要做多少事，結果削弱中央施政財源，是非常不公平的分配。

陳柏誠說明，本次院版有五大修法目標，分別是國民生活品質更均衡，要將地方自辦事項納入基本財政需要額計算，使地方有錢做該做的事情，確保各地區國民都能獲得一定的生活品質與公共服務；第二是垂直錢權分配更合理，錢權併同考量提供地方自主財源，也兼顧中央施政量能。

第三是水平城鄉分配更公平，要兼顧均衡城鄉發展，縣市整體獲配財源高於直轄市；第四是地方自治更強化，事責回歸並透過管考之際，讓各地方政府因地制宜；最後則是中央地方夥伴關係更提升，一般性及計畫型補助款要回歸舊制，協助地方堆動建設及經濟平衡發展。

陳柏誠也表示，基本建設指標會分為土地面積、人口數、工業就業人口、農林漁牧人口數以及農林漁牧產值，再調整係數方面，林業用地、國土保安及生態保育用地打折，農牧用地1.5倍反應土地管理維護成本。

另包括65歲以上及14歲以下人口1.2倍，並平均每戶可支配所得調整，反映人口結構對地方施政需求影響。此外離島土地面積及人口數反映建設成本，因此以2倍來計算。

陳柏誠也透露，針對院版《財劃法》與地方政府進行5次討論，藍營執政農工大縣了解老年及幼年人口加權，都覺得非常公平與合理，大家看待統籌分配款都蠻理性的，對於院版「非常放心」，也擔心計畫型補助款修法後，不樂見日後影響中央財源，但也有明確表達不同意的，「就是台北、新北與新竹市」。

