院版財劃法被擋！卓揆批藍白「雙重標準」 政院籲立法院回頭是岸

立法院程序委員會今（25）日將行政院版《財政收支劃分法》修正草案列為暫緩列案，閣揆卓榮泰痛批藍白是「雙重標準、為難政府」。政院晚間也表達遺憾，強調院版是最有共識的版本，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版本財劃法。

院版財劃法送立院審查，但財政部仍未拿出在野要求的試算表，今天在立法院程序委員會中藍白以人數優勢，表決將該案列「暫緩列案」。

卓榮泰批評，立院1年來3次修財劃法，到底有哪一次有在付委前提出任何數字版本，痛批藍白「雙重標準、為難政府」。

而行政院發言人李慧芝也表達高度遺憾，表示政院版財劃法是目前為止最有共識的版本，應該要有排入立院審查，讓各界共同討論的機會。

李慧芝指出，立法院14日三讀的《財政收支劃分法》再修正版，經估算中央需再舉債2646億元，整體舉債金額將達5638億元，超出法定債限15%，行政院不能違法編列預算。

李慧芝強調，卓榮泰院長已經表示，本週會繼續與地方政府溝通，討論事權劃分；行政院在這次院版的《財政收支劃分法》中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版財劃法。

