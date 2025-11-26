院版財劃法遭封殺 綠議員轟：六都補助增加最多的是新北

民進黨新北市議員顏蔚慈（如圖）。（顏蔚慈提供）

行政院版《財政收支劃分法》草案因遭藍白聯手封殺而無法進入實質討論，民進黨新北市議員顏蔚慈25日發文批，院版不僅是史上最高1兆2002億元的財劃方案，更是6都中對新北最有利的版本，卻被新北市副市長劉和然持續操作「新北被虧待」。她質疑，新北多年歲入超收、預算花不完，市府卻仍在喊窮，根本是政治操作。

顏蔚慈指出，行政院在兼顧國家財政穩定前提下提出院版財劃法，總預算高達1兆2002億元，是歷來最高規模。這筆財源除了確保社福、國防等全國性政策不中斷，也將更多財政資源下放地方。「按照政院版試算，新北因人口最多，一般補助款增加額6六都之冠，受惠最大。」顏強調，行政院根本沒有虧待新北，事實恰恰相反。

她批評，藍白兩黨在立法院聯手阻撓院版，不僅讓版本連列案討論的機會都沒有，更提出「公式錯亂」的惡修版，恐造成345億元無法分配，甚至逼中央舉債5638億元，違反《公債法》，才是真正讓全國財政陷入危機。

顏蔚慈表示，反觀新北市政府，過去4年「喊窮」喊不停，但財政數據卻完全不同調。從110年至113年，新北市「歲出預算」累積有336億元花不完、「歲入預算」更超收高達296億元。她質疑，市府年年超收卻花不出來，問題根本不是「錢不夠」，而是「不會花」。

她並回顧在議會質詢時問市長侯友宜：「中央補助年年增加，到底要怎麼花？」但侯市長僅回應「大家有什麼提案都可以送」，完全看不出市府施政方向與財政紀律。顏批評，市府自己毫無計畫、預算執行率低落，卻還要副市長劉和然跳出來嗆中央，根本是在噴政治口水。

針對劉和然質疑行政院未公布試算表、要求民進黨新北市長參選人蘇巧慧「是否有勇氣反對院版」等說法，顏蔚慈反擊，政院版已明確對新北最有利，劉和然身為副市長卻還在操作「新北最可憐」的政治敘事，完全無視數據與事實。

