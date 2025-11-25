院版財劃法遭暫緩列案 綠盼審查、藍指這是政院契機

（中央社記者王揚宇、王承中台北25日電）立法院程序委員會今天開會時，行政院版財劃法遭暫緩列案。民進黨團表示，院版財劃法經22縣市討論，應攤在陽光下好好審查，未料遭藍白放進大冰箱冷凍。

國民黨團指出，這是行政院的契機，應回到立法院通過的新版財劃法，先來施行，並在過程中思考、凝聚各界共識，看看有沒有要調整的地方。

立法院會14日三讀修正財政收支劃分法尚未生效，行政院會20日通過院版財劃法草案，送立法院審議。

立法院程序委員會今天開會處理28日院會議程時，在野提議暫緩將政院版草案列入議程，儘管民進黨立委反對，但藍白仍挾人數優勢通過，因此政院版財劃法本週尚不會排入報告事項。

對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜在立法院議場前受訪，提出相關看法。

鍾佳濱說，立法院程序委員會本來是殺戮戰場，但在藍白成為國會多數後，現在卻變成大冰箱，只要藍白不願意接受的法案，就放進冰箱冰起來，而政院版財劃法經過22縣市的討論，應該要攤在陽光下讓大家好好審查。

鍾佳濱表示，財劃法攸關中央與地方財政健全、城鄉均衡發展，期盼立法院長韓國瑜未來主持院會時，應該要把冰箱裡面的大菜拿出來，讓社會享用。

鍾佳濱也說，國民黨、民眾黨可以討厭民進黨，但絕不能把人民的權益拿來陪葬，既然藍白上週通過公投綁大選，他要呼籲公民朋友和民進黨團站在一起，他們將用更大的民意為藍白的憲政鬧劇劃下句點。

此外，民進黨立委吳思瑤在臉書撰文指出，藍白聯手封殺政院版，連列案都不准，根本是乞丐趕廟公、霸凌行政院。

國民黨立法院黨團書記長羅智強則表示，立法院去年7月就請行政院提出院版財劃法修正草案，但行政院拖到立法院三讀通過新版財劃法後，才想用蓋牌的方式，提出院版的修法草案，這於法、於憲政、於情理都站不住腳，試問這樣討論的基礎在哪裡。

羅智強指出，立法院三讀通過的新版財劃法才剛剛上路，真的要針對財劃法的問題思考如何調整、改變，也應該等到新版財劃法施行上路後，再看看是有什麼問題而尋求改變。

羅智強表示，民眾黨團今天在程序委員會提議院版草案暫緩列案，他認為這是行政院的一個契機，就是先來施行立法院通過的新版財劃法，並在過程中思考、凝聚各界共識，看看有無調整的地方。

另外，陳培瑜說到，藍白在程序委員會亂搞，國民黨立委傅崐萁所提國籍法修法放寬中配參政權，讓中國人在台灣參政可以用雙重國籍，排擠台灣人的參政權，這是否在幫中國引進參政大軍。

鍾佳濱表示，土生土長的台灣人如果有雙重國籍，當選公職後，必須放棄台灣以外的國籍，如果中配在台灣設籍10年以上登記參選並當選後，不用放棄其他國籍與護照，這是天大的不公平。（編輯：林興盟）1141125