院版財劃法遭藍白杯葛！ 賴瑞隆批柯志恩欺負高雄人

賴瑞隆痛批柯志恩配合黨意封殺政院版《財劃法修正案》，根本在欺負高雄人。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法院程序委員會25日在藍白立委挾著優勢人數聯手表決下，封殺行政院版本《財政收支劃法法修正案》。立委賴瑞隆痛批此舉將南北財政回歸公平分配的機會擱置，並點名身兼高雄市黨部主委的國民黨立委，在中央配合封殺法案，在地方放任黨籍議員阻擾市府預算付委，根本在欺負高雄人。

賴瑞隆表示，在野黨主導的《財劃法》修法在過去一年衍生種種亂象，其中「獨厚首都 3%」的條文，不但重北輕南、重富輕貧、重藍輕綠，加劇南北資源失衡，更被發現公式出現嚴重錯誤，衝擊政府施政的穩定性與永續性。

廣告 廣告

賴瑞隆說明，行政院歷經多次與各地方政府溝通協調，並納入他與多位南部立委長期主張的「產業外部成本、土地面積、人口結構」等指標精神，提出院版修正案，盼能導正對南部極度不公平的分配結構，讓財政體系朝更合理方向修正；藍白今日卻以「遲了一年」為由，再次挾人數優勢粗暴封殺，連列入議程、公開討論的機會都不肯給，形同關起民主大門、拒絕全國人民檢驗。

賴瑞隆強調，財政分配攸關國家長遠發展與區域平衡，對照在野陣營過去的修法過程，封殺率先提案的賴瑞隆版本、3分鐘草草出委員會、一小時內提出八個修正版本、杯葛陳其邁等地方首長發言機會，最後硬推一部讓高雄一年實質損失超過200億的惡法，如今再以各種藉口封殺細膩討論的院版，顯見標準前後不一、態度極度不負責任。

賴瑞隆並點名立委柯志恩日前才公開肯定院版條文，稱該法案可作為「朝野開啟討論的基礎，讓財劃法爭議早日畫上句點」，然而今日國民黨沒收財劃法討論機會，卻不見她為高雄人發聲，顯見依舊選擇黨意，背叛高雄市民，所有高雄人再次看清也絕對無法接受。

最後，賴瑞隆表示，高雄刻正面臨產業轉型、硬體發展關鍵時刻，藍白修惡財劃法造成重大衝擊，卻又沒收導正錯誤機會。面對不公不義的作為，他將和所有關心地方發展的夥伴站在一起，全力捍衛高雄與台灣的未來。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白版財劃法重傷高雄！ 賴瑞隆率經委會考察亞灣新創園區

立院暫緩審政院版財劃法 李慧芝怒批：「理性審議、回頭是岸」