院版財劃法面面俱到 蔣萬安籲提出具體試算

台北市長蔣萬安出席議會市政總質詢，並先接受媒體聯訪，會前並與所有官員一同默哀，向香港大埔宏福苑大火罹難民眾致意。(記者田裕華攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕行政院提出院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰表示院版草案經過一年規劃、6度與地方政府討論，有助國民生活品質更均衡、垂直分配更合理、水平分配更公平，面面俱到。台北市長蔣萬安今(27日)表示，呼籲政院提出具體試算數字。

蔣萬安今至議會進行市政總質詢，他表示，過去已經表達過很多次，還是呼籲行政院要提出具體試算數字，才能有討論的基礎。

媒體也關注雙城論壇進度，蔣萬安表示，現在持續跟上海方協調，很多行政細節還沒有定，有進一步結論就會跟大家報告。

蔣萬安呼籲行政院提出具體試算數字。(記者甘孟霖攝)

