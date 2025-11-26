「院版財劃法」暫緩列案 張善政：創造更多溝通與調整緩衝期

桃園市長張善政今主持市政會議時，對於「院版財劃法」未付委，認為反而可為中央與地方創造更多溝通與調整的緩衝期。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕立法院程序委員會今開會，行政院版財劃法遭暫緩列案；桃園市長張善政日前受訪時肯定「院版財劃法」，今主持市政會議時再度提及，未付委反而為中央與地方創造更多溝通與調整的緩衝期；他盼望地方政府能充分提出意見，同時行政院也能傾聽地方需求，先就修法的核心原則進行調整與釐清，再透過數字檢驗是否合理，如此才能讓制度更周延、更符合實際運作需要。

張善政也肯定「院版財劃法」，並認為行政院提出院版修正草案，是跨出關鍵一步，各縣市不應再藍綠對立，反而要提供意見、充分對話，讓整體財政制度更為周延完善，也期盼中央與地方持續合作，推動更公平的統籌分配，真正造福全國所有縣市。

張善政指出，行政院最新版本將農林漁牧業產值，農林漁牧業及工業從業人口等因素納入統籌分配款計算指標，較以往的計算方式更為完整，然而部分關鍵因素仍待補強，例如農林漁牧業產值納入但工業產值卻未納入，整體制度仍有持續精進的空間。

桃園市政府表示，行政院強調「桃園在院版財劃法中補助增幅是六都最高」，這是見樹不見林，不能只討論成長幅度，桃園最晚升格，基礎財源長期在六都中墊底，即使今年增幅高，相比其他直轄市整體資源仍有明顯差距，桃園的財政壓力，是多年累積的結構性問題，目前桃園累計短絀「全國第二」就是最直接的證明，中央必須更精準檢視財源分配機制，反映桃園基礎低、需求大的現實，否則將造成進一步的不公平。

