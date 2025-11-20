院版財劃法 縣市獲配財源高、明定地方自治補助原則
（中央社記者賴于榛、高華謙台北20日電）立法院會14日三讀修正財劃法尚未生效，行政院會今天也通過院版財劃法修正草案，草案將送立法院審議。院版草案解決現行財劃法公式錯誤問題，也調整城鄉水平分配，讓縣市整體獲配財源成長率達27.4%，高於直轄市，同時也明定地方自治補助的3軌原則。
立法院14日再次修正財劃法，18日傍晚已將新版財劃法三讀咨文送至總統府與行政院，目前尚未生效。
行政院今天也通過院版財劃法修正草案，草案將送立法院審議。草案5項目標為國民生活品質更均衡、水平城鄉分配更公平、地方自治更強化、垂直錢權分配更合理，以及中央地方夥伴關係更提升。
現行財劃法被指水平城鄉分配不均、公式有錯。為讓水平分配更合理，院版草案將直轄市及縣市按同一公式分配，鄉、鎮、基本財政收支差額併入縣計算，不再區分本島及離島，也未對直轄市加重分配等。草案若三讀，不再有現行財劃法公式錯誤問題，22縣市公式一致，也解決直轄市與縣市過往誰先分、誰後分的情形。
細部來看，現行財劃法分配指標及權重，被指偏重營業額及人口指標，兩者相加達75%，擴大城鄉差距。院版草案則將人口與土地指標區分更細，且為反映土地管理成本、人口結構差異、事業污染影響、離島建設成本等，將農牧用地加權1.5倍、65歲以上及14歲以下人口加權1.2倍、中高污染事業就業人口數加權1.2倍、離島土地面積及人口數加權2倍。
以此調整，縣市整體獲配財源成長率達27.4%，將高於直轄市的15.2%，草案也保障補助地方的統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助獲配合計數，不會低於今年。
中央挹注地方財源主要有3大類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助。草案這次也調整垂直錢權分配，擴大統籌稅款規模達8213億元，較今年3月財劃法新版生效前（舊版）的規範增加了3537億元，另因統籌稅款增加已補足地方基本財政收支差額，一般性補助款不用再重複增裕其財源，配合調整補助內容及金額為1421億元，至於計畫型補助款則回歸財劃法舊版模式，持續編列2368億元加強協助地方建設。
依上述調整，中央對地方整體挹注經費將逾1.2兆元，創下新高，高於現行以及舊版財劃法。
財源來源部分，院版草案調整統籌分配稅款來源，除釋出菸酒稅，同時也調整營業稅，扣除統一發票獎金3%後，釋出85%給地方營業稅額作為財源；此外，貨物稅不再納入統籌分配稅款來源；另外，土地增值稅100%給予地方、遺贈稅直轄市50%與鄉鎮市80%、所得稅11%給予地方等，則與現行新版財劃法相同。
財政部長莊翠雲解釋，貨物稅從中央統籌分配稅款財源移除，主要從去年看發現貨物稅源不穩定，所以釋出菸酒稅作為取代。
此外，為讓國民生活品質更均衡，院版草案將地方自辦事項納入基本財政需要額計算，讓地方做該做的事，確保民眾能獲得一定生活品質與公共服務。
基本財政需要額包含6類，一，正式編制人員、地方民選公職人員等人事費及基本辦公費；二，依國民年金法、農民健康保險條例等規定應由直轄市及縣市政府負擔的社會福利支出；三，環境維護及管理、交通道路等公共建築及設備的基本維護及修建經費；四，各級學校、公共場館的基本維護經費；五，基層公共衛生、保健、醫療、保護及福利服務的基本工作經費；以及六，其他經行政院核定納入事項的經費。
至於中央補助地方自治事項部分，院版草案訂出明確3軌原則。單軌部分，屬地方常態性辦理事項如學校水電費等，由地方基本財政需要額支應；二軌則是地方常態辦理的一般公廁改善工程由基本財政需要額支應，但若有中央引導且屬示範性優質公廁，則再透過中央計畫型補助款予以協助。
三軌部分，屬地方常態辦理的經常性疏濬清淤由基本財政需要額支應，但屬基本水利改善及維護則會由一般性補助款支應，牽涉中央整體治水防洪經費，則由中央計畫型補助款支應。（編輯：翟思嘉）1141120
其他人也在看
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割 復牌滿月就翻車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
10張信用卡就要說掰掰 最新停卡名單看過來
多家銀行發出停卡通知，目前已知有10張信用卡將停止使用或換卡(圖/pixabay)卡優新聞網 ・ 12 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 15 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
台股拉回免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股低接的時機到了？ 專家揭「反彈2條件」：不能跟4月比
台股近來連日震盪，1週震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對於外資賣壓、科技股回檔與AI族群獲利了結，使大盤走勢急速轉弱，許多投資人好奇，是否再度重演4月美國總統川普開啟關稅戰後的大幅修正。然而，財經專家「股魚」今（19）日提出不同觀點，「不能跟4月比」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】輝達救全村！台股飆漲900點創史上第二大漲點 分析師林漢偉：錯過早盤等午盤
輝達第三季財報表現優於預期，美股主要指數強彈，激勵台股今（20）日量價齊揚，開在27212.91點，上漲632.79點盤，早盤漲點一度擴大至900餘點，來到27,493點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，指數原本就有墊高動能，搭配輝達利多題材，使得加權指數漲勢強勁，盤中可留意27,310點關鍵位置，若能守穩，指數就有機會持續強勢。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 1 天前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 2 小時前
統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團
統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。聯合新聞網 ・ 1 天前
法人狠倒710億台積電重傷 台股重摔691點/輝達遭三路空襲 財報能否回擊全看黃仁勳/被動族群逆風撐場 蜜望實興勤強彈｜Yahoo財經掃描
美股周一全面下挫，投資人靜待本周輝達財報與即將公布的就業數據，加上市場還是籠罩在AI泡沫化的隱憂中，四大指數全面收黑。道瓊工業指數大跌1.18%；標普500指數下跌0.92%；那斯達克指數下跌0.84%；費城半導體指數下挫1.55%。科技股方面，Google因波克夏揭露持股大漲3.11%，但蘋果、Meta、美光、超微與輝達皆走弱。台積電ADR同步收跌0.99%，影響今日台股電子權值股氣氛。 亞股今日普遍承壓，因中日關係緊張下，日股重挫3.22%，韓股同步下跌3.32%，港股走弱1.72%，上證指數則小跌0.81%，區域市場風險情緒偏空。 台股今（18）日開盤即受美股重挫拖累，終場重挫691.19點、失守2萬7千點，收26,756.12點，跌幅2.52%，並收在全日最低，成交值放大至6,406.61億元。權值三王同步走弱，台積電(2330)大跌40元收1,405元、鴻海(2317)收230元、聯發科(2454)下挫至1170元，壓抑指數表現。盤面雖多數電子股承壓，但備援電池模組(BBU)與被動元件族群仍逆勢吸金，長園科(8038)、AES-KY(6781)、蜜望實(8043)等強勢走高。另一焦點在股王信驊(5274)盤中衝上6,690元改寫歷史新高，終場仍大漲收在6,500元，成今日市場亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
記憶體一哥今出關暴衝！爆量46.3萬張下殺 他曝關鍵價位：3大觀察重點
記憶體族群近期火熱，其中 DRAM 雙雄之一的華邦電今（18）日正式「出關」，解除每 20 分鐘撮合一次的交易限制。但是受前一個交易日美股全面走弱拖累，今（18）日台股投資情緒明顯偏空，多檔個股紛紛翻黑，記憶體族群更成重災區。剛出關的華邦電（2344）終場收在 61.4 元，重挫 7.25%，成交量爆出 46.3 萬張，殺盤力道猛烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
比特幣下探8萬美元 投資人極度恐懼…布局空頭走勢
比特幣賣壓不止，18日盤中摜破9萬美元大關，為七個月來首見，且回吐今年來逾30%的所有漲幅，並動搖整個加密貨幣資產界信心...聯合新聞網 ・ 1 天前
法人狂砍326億 台股午後翻黑尾盤跳水/輝達財報倒數揭密 AI鏈屏息觀望/漲價題材加持 被動元件小兵亮燈搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股周二賣壓持續不止，科技股成主要提款來源，市場一方面等待輝達財報、一方面對AI估值過高與12月降息機率下降感到憂心，四大指數全數走弱並跌破50日均線。道瓊工業指數大跌1.07%；標普500指數下跌0.83%；那斯達克指數下跌1.21%；費城半導體指數重挫2.31%。個股方面，輝達收跌2.81%，超微、邁威爾、美光跌幅皆在4%至5%，反映AI產業風險偏好降溫；而微軟傳出將與輝達投資聊天機器人開發商Anthropic，未來應用在微軟雲端，股價仍下挫2.7%。而拆分後的Netflix，因分析師重申「買入」評級，股價因此反彈3.45%。台積電ADR走弱，壓抑今日台股電子權值股氣氛。 亞股今（19）日走勢分歧，日股盤中震盪，終場下跌0.34%，韓股續弱，港股小跌0.38%，上證指數則微幅走揚0.18%，區域市場整體仍偏向觀望。 台股今日適逢台指期結算，盤中雖一度受到AI股回神帶動觸及26,902.97點，但買盤力道不足，加上台指期結算日賣壓湧現，終場下跌176點收在全日最低26,580.12點，成交量縮至4,951.98億元。台積電(2330)早盤一度翻紅至1,415元，但尾盤遭4,122張大單砸出，終場收跌10元至1,395元，失守1,400元；鴻海(2317)、聯發科(2454)同步走弱，壓抑指數表現。盤面上，記憶體族群續呈弱勢，華邦電(2344)、旺宏(2337)跌逾3%，南亞科(2408)小跌0.3%；模組股商丞(8277)更遭打至跌停。反觀被動元件族群獲利多襲來，中小型個股火力全開，光頡(3624)、金山電(8042)雙雙亮燈，蜜望實(8043)亦盤中觸頂；天仁科技(6834)、千如(3236)、信昌電(6173)等同步走強。生技股同樣成為避險資金方向，康霈*(6496)亮燈漲停、浩鼎(4174)與易威(1799)同步收高。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 23 小時前
熱門股／台股大跌記憶體還會漲？ 報告一次看
記憶體自9月起出現缺貨、漲價潮，連帶記憶體族群水漲船高，國票投顧記憶體類股推薦包括上游南亞科（2408）、華邦電（2344）。下游創見（2451）、威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）群聯（8299）都漲了一波，反應過來的投資人在10月進場，遇到18日台股大跌，不少投資人失去信心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前