院版財劃法、總預算都卡關！卓榮泰無奈籲立院：別白吃一頓早餐

立法院國民黨、民眾黨團日前以人數優勢，聯手擋下行政院版本《財劃法》，此外，明（2026）年度中央政府總預算也尚未審議。對此，行政院長卓榮泰今（26）日出席「工商早餐會」時憂心忡忡地說，若總預算、院版《財劃法》無法通過，他所做的報告也許都無法達成，「所以天下也許會有白吃的早餐，我就在這裡白吃了一頓早餐」。

卓榮泰表示，目前行政院送出中央政府總預算，立法院還沒展開任何審議，且此前還有《財劃法》爭議，如果依照最新通過的修正案，明年政府已編列舉債2992億，還必須多舉債2600億，等於明年總計舉債5600億，超過《公債法》對政府限制之15%，政府無從調整總預算。

因此，卓榮泰無奈地說，萬一總預算遲遲無法審議通過，那明年2個金字塔，「國力十大行動」、「AI新十大建設」都無法順利推動，當中也包括地方治水工程、生育補助等。

卓榮泰強調，現在內閣團隊全力跟立法院協商，希望達成2個目標，首先讓政院版本《財劃法》正面審議；另外盡速通過中央政府總預算，明年1月1日政府才能全力向前衝刺，如果沒有總預算，明年政府將寸步難行。

針對總預算卡關一事，卓榮泰苦笑說，他剛剛向工商協進會理事長吳東亮說，如果預算無法通過，他今天所做的報告也許都無法達成，「所以天下也許會有白吃的早餐，我就在這裡白吃了一頓早餐，做了這樣的報告」，不能讓沒有中央政府總預算這種無奈發生，還是會全力捍衛政府財政紀律。

最後，卓榮泰喊話立法院，嚴守審議預算責任，「行政院編預算， 立法院審預算，這是《憲法》規定」；《憲法》並無授權立法院替行政院編預算，所以他將捍衛職權，這也是憲政機關應該有的態度跟責任。

