院版財劃法 蔣萬安：完全忽視地方財政努力

（中央社記者陳昱婷台北18日電）政院版財劃法修正草案調整分配指標權重，將使縣市整體獲配財源高於直轄市。台北市長蔣萬安今天說，此版本完全忽視地方政府的財政努力，呼籲政院對地方疑慮清楚說明。

財政部昨天說明行政院版財劃法修正草案，表示將納入「工業就業人口數」「農林漁牧就業人數」等5項指標，使縣市整體獲配財源高於直轄市，獲農工大縣的藍營縣市認同，僅台北市、新北市與新竹市明確反對。

蔣萬安今天主持台北市政府市政會議前被媒體堵訪表示，財政局有向他回報，政院的版本完全忽視了地方政府的財政努力，還有商業、服務業等重要因素，所以他認為行政院應該對地方政府的疑慮清楚說明。

台北市財政局長胡曉嵐表示，與現行版本相比，院版財劃法的「營利事業營業額」指標將從30%降至8%，其他「人口數」等與地方努力相關的指標權重也被調低，對台北市而言，這樣的分配太偏重農業及工業，忽視商業跟服務業發展。

胡曉嵐說，好的商業環境才會吸引企業進駐，所以營利事業營業額是可以充分反映地方財政努力的指標，院版財劃法卻為了讓所有縣市齊頭式平等，調低這項指標的佔比，「未來大家都不用努力了」。（編輯：方沛清）1141118