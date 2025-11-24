「院版財劃法」闖關綠擬3劇本 藍意見分歧.白堅決退回

台北市 / 綜合報導

行政院長卓榮泰今(24)日邀集民進黨立委開會，要針對「政院版財劃法」如何在國會闖關，沙盤推演三套劇本。目前針對行政院版本，民眾黨團堅決退回，國民黨團尚未決議，立委賴士葆表示，希望看到試算表出來再討論。對此，行政院強調，目前是獲得最大共識的版本，也會持續和縣市溝通，找出解決之道。

行政院長卓榮泰說：「家庭的補助，一年會達到18萬，但是如果沒有中央政府總預算，一切都是白談。」期盼卡關的總預算能獲得立院支持，同樣也想付委審查的，還有20日出爐的「政院版財劃法」，為了順利排入週五院會議程，行政院長卓榮泰24日邀請綠委，在政院討論後續攻防。

行政院發言人李慧芝說：「這其實已經是目前，獲得最大共識的版本，接下來我們會持續地，跟22個縣市溝通事權的部分。」不只要和地方首長加強溝通，目前綠營內部對院版財劃法，本週要在國會闖關研擬3套劇本，一是直接在程序委員會就被藍白聯手擋下，讓政院版財劃法無法實質審查，二是付委審查後遭刻意延宕能拖就拖，三是順利付委審查討論折衷版本，民進黨團將釋出最大的溝通誠意，民眾黨團堅決退回，國民黨團內部則陷入意見分歧。

立委(國)賴士葆說：「我們黨團還沒有正式決議，要怎麼處理明天的事情，因為明天財政部會把試算表拿出來。」立委(民)鍾佳濱說：「暴衝版(財劃法)為什麼行政院認為不可行，將會違反了公債法的規定，在野黨的委員是否能夠遵循(院版財劃法)，我們也是期待地方首長要發揮他們的影響力。」就盼中央地方攜手同心，共修財劃法，踏出朝野和解的第一步。

