院版財劃法、1.25兆軍購條例再度未列案 政院籲立院盡速審查

立法院程序委員會今再度未將院版《財政收支劃分法》以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》列案，對此，行政院發言人李慧芝表達遺憾，並持續呼籲立法院能儘速進行審查。

李慧芝強調，院版《財劃法》修正草案是目前獲得最大共識的財劃法版本，符合憲法及財政收支劃分法的精神，也合乎公債法的規定，在地方獲得更多財源、強化自治精神的同時，中央也能保有足夠量能推動國家建設，可惜至今立法院依舊未審議。

此外，李慧芝表示，中國對台灣及印太的灰色襲擾愈來愈頻繁、強度也不斷升高。台灣作為負責任的區域及國際成員，除了持續與理念相近的國家合作，維護區域穩定與現狀，更必須加強自主防衛能力，並全方位發展國防相關產業。

李慧芝強調，為提升國家基本戰力、維護我國主權及安全，立法院應儘速審議《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，並且讓中央政府總預算案儘速付委、理性審查，以推動包括AI新十大建設及系統性治水等新興計畫，讓國家能持續發展、人民能獲得照顧。

