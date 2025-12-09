院版財劃法、1.25兆軍購12／12朝野再戰

針對行政院版「財劃法」修法草案及1.25兆的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，藍白立委在9日程序委員會中以表決優勢決定交付院會處理。（姚志平攝）

行政院版《財劃法》修法草案已在立院程序委員會遭藍白聯手封殺2次，而總額1.25兆元《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》也未闖過上周程序委員會，9日藍白突然改變戰法，將議程草案交付院會處理，等於延至12日院會再戰，能否排入當天議程仍有變數。民進黨痛批藍白擋國防，國民黨團則反嗆賴總統連到立法院報告跟接受詢答的勇氣都沒有，杯葛國防預算的是民進黨自己。

院版《財劃法》至今各縣市分配金額試算表仍未出爐，朝野僵持不下；另外，1.25兆元軍購特別預算也因總統國情報告是否詢答而卡關。2案在程序委員會，藍白都以人數優勢直接封殺，不排入當周院會討論。不過，昨日藍白未直接擋下，而是將全數議程交付周五院會表決。

但此舉讓民進黨相當不滿，程序委員會全體綠委舉牌抗議，范雲直言藍白擋行政院《財劃法》、《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，只想搶錢、弱化國家治理能力，行政院版《財劃法》已跟地方多次溝通，為何不能經過院會一讀後、到委員會認真討論？

范雲更指，藍白擋1.25兆元國防特別條例，說是鉅額，但1.25兆是分成8年運用、每年才1500多億元，跟藍白揮霍的錢比起來真的非常少，而且若真的有意見，為什麼不到委員會專業討論？

國民黨團發出12日「甲級動員」通知，要求黨籍立委上午8點半召開黨團大會，10點院會集合。針對議程不確定，是否意味再次擋案，黨團書記長羅智強昨說，對國民黨來說，就是要透明，賴清德總統連到立法院報告、接受詢答的勇氣都沒有，真正杯葛國防預算的是民進黨自己。

白營則與國民黨團立場一致，民眾黨團總召黃國昌曾強調，針對1.25兆天價的軍購案，現在黨團收到的只有2張A4的特別條例內容，缺乏更詳細說明，明確放話「在賴清德總統到國會進行國情報告前，都會暫緩列案。」

另外，國民黨力推的年金停砍相關法案，12日院會時冷凍期將屆滿，是否會突襲排入議程表決，也存有變數。