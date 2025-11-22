院版財劃法 25日朝野首波攻防

行政院版《財政收支劃分法》送出，民進黨團呼籲藍白理性討論。圖為立法院21日三讀通過「財劃法」第16條之1及第38條之2修正草案，藍委拿著標語拍照留念。（本報資料照片）

行政院版《財政收支劃分法》修正草案亮相後，在野態度備受關注。民進黨團書記長陳培瑜22日呼籲藍白理性討論外，並透露立法院長韓國瑜21日曾找藍委賴士葆、林思銘與政院官員交換意見。賴士葆表示，政院承諾25日會把各縣市試算表送往立院，等看到試算後，國民黨團再決定是否繼續審查；民眾黨團則直接表態，將退回政院版草案。

政院版《財劃法》送抵立院後，首波朝野攻防料將是25日的立院程序委員會。程委會中在野黨團10人、民進黨團僅9席，換言之，只要在野黨團提案封殺，政院版《財劃法》將無法排入院會報告事項，也就無法進到財委會中討論。

為此，綠營搬出韓國瑜當救兵，陳培瑜昨透露，行政院長卓榮泰針對《財劃法》遞出橄欖枝後，韓國瑜也以善意回應，主動邀請國民黨內號稱最熟悉政府財政運作的立委賴士葆、林思銘，21日早上與財政部長莊翠雲、行政院祕書長張惇涵交換意見；並強調這是一場開門會議，韓國瑜、莊翠雲、張惇涵、賴士葆、林思銘、民進黨團總召柯建銘，幹事長鍾佳濱與她都在場。

陳培瑜說，在這場由韓國瑜協調主持的會議中，2位在野黨財政立委也表現出對於院版《財劃法》的肯定，並要求財政部進一步給出各縣市所能分配的數字；行政院也第一時間答應，本周會將試算數字先給2位委員。

不過，賴士葆昨表示，綠委所講的「交換意見」，其實就是行政院、財政部講了老半天，卻拿不出試算表，因此當次會議唯一的結論，就是政院承諾25日將各縣市試算表送往立院，「等看到試算表後，國民黨團才會決定是否要繼續審查」。

民眾黨團副總召張啓楷則批評，政院版《財劃法》採取自創的「基本財政需要額」計算方式，未依照現行《財劃法》明訂的計算基礎與分配公式，導致分配邏輯脫離法律架構。

張啓楷重申，民眾黨團立場明確，立院既已完成三讀，政院應依照三讀通過的現行法律版本編列預算，以確保制度連貫及財源分配穩定；因此，民眾黨團將退回政院版本，並要求政院遵循法定版本執行，不得以與三讀內容相牴觸的方式重新調整地方財源。