院版軍購9度封殺 白營版本付委
立法院30日舉行第4會期最後一次院會，行政院版1.25兆元「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」9度被封殺，反倒是民眾黨版在無異議下順利付委審查。賴清德總統批評在野黨「用較不專業版本的國防特別條例侵犯行政權」。立院本會期是預算會期，但因朝野嚴重對立，總預算持續卡關、一個字都沒審，創下歷史紀錄。
此外，昨日立法院會大清倉，三讀通過包括攸關新聞自由的《衛星廣播電視法》、搶救救國團的「不當黨產條例」、涉及助理費規範的《立法院組織法》、保障婚育宅比例的《住宅法》、防止斷藥危機的《藥事法》等66個法律案、4個預決算案通過。
行政院提出《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》至今內容細項不明，在野黨強力要求賴總統赴立院報告並接受質詢，遭府方婉拒，朝野僵持至今。民眾黨因此自提版本，將金額下修至4000億，並明定採購項目；國民黨也在研擬黨版，著重於將對美採購交貨期程入法，最快下會期提出。
藍白昨於院會第9度封殺1.25兆元軍購特別條例草案，不過民眾黨版的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，卻在朝野皆無異議下成功一讀付委審查。
賴清德昨前往花蓮慰勞空軍，致詞時表示很遺憾看到國防特別預算仍持續被立院無理由封殺、未能實質審查，也不讓國防部在安全機密的環境下詳盡說明。他衷心期盼，在野黨至少能在國防與國安議題上放下歧見，為台澎金馬的國軍兒女爭取更多預算、投入更多資源。昨晚，賴又在臉書發文，批評在野黨用較不專業的版本的國防特別預算條例侵犯行政權。
行政院長卓榮泰昨則在高雄出席活動時，當著美國在台協會（AIT）處長谷立言的面，批評民眾黨提出的預算替代方案是「不倫不類、抄抄寫寫」，強調唯有行政院提出的完整預算才能打造現代化戰鬥部隊。
谷立言接受《天下雜誌》專訪時表示尊重台灣的政治程序，「希望台灣的政黨也跟美國一樣，把國家安全與國防視為攸關全體社會福祉與台灣人民安全的議題，放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。」
國民黨團總召傅崐萁直言，國民黨全力支持國防，但目前所有軍購細項都不清楚，必須由賴清德總統到立法院講清楚；民進黨團幹事長鍾佳濱則痛批，僅將民眾黨版本交付審查，再度證實在野黨無視台灣國防需求。
而昨天排入討論事項第1案為藍白日前提出的「新興計畫先行動支案」，因尚未過協商冷凍期1個月，且朝野沒有共識，只能等下會期再進行處理。
