院版《人工生殖法》脫鉤代理孕母 陳昭姿轟：為反對而反對

針對行政院會今天（11日）通過《人工生殖法》修正草案，將代理孕母脫鉤，民眾黨立委陳昭姿今天（11日）批評，政府態度非常錯亂、矛盾，就是為反對而反對。（資料照片／鄒保祥攝）

行政院會今天（11日）通過《人工生殖法》修正草案，開放單身女性、女同配偶借精生子，但未納入代理孕母相關規範。對此，長期推動代理孕母議題的民眾黨立委陳昭姿表示，卓內閣態度非常錯亂、矛盾，就是為反對而反對，若政院不提出代理孕母專法，民眾黨會堅持在《人工生殖法》當中納入代理孕母相關條文，尋求國民黨合作一起通過。

行政院會今天拍板修正《人工生殖法》脫鉤代理孕母，而在適用人工生殖的資格除原先的不孕夫妻外，擴大至女女同婚以及單身婦女，且「一定要用自己的子宮生育」，受術前一旦簽署受術配偶同意書，親子關係即成立，確保人工生殖的子女擁有雙親，不需進一步到法院認定。

廣告 廣告

對此，陳昭姿今天上午在立院受訪表示，行政院跟衛福部完全忽視有代孕需求者，違反誠信且嚴重跳票。陳昭姿說，民進黨團先前開記者會稱反對代孕，但過去很多民進黨員，包括賴清德擔任立委期間，「挺我到不行」。

陳昭姿表示，衛福部屈服把代孕拿掉，但當時衛福部長邱泰源講得很清楚，不敢說禁止，應另立專法先脫鉤，但現在送出來的版本，連專法都沒有看到，「脫鉤在哪裡？一句話就想敷衍我們？」 陳昭姿不滿表示，衛福部過去沒有版本，現在也是抄襲民進黨團的版本，「現在是完全以黨領政」，她痛批政府態度非常錯亂、矛盾，就是為反對而反對。

陳昭姿強調，代孕不光是人權，現在還有國安的問題，輝達進駐台灣，但輝達在美國的員工福利對於領養、代孕是全額補助，請問輝達創辦人黃仁勳到底是台灣之光，還是反對代孕者所講的「剝削女性的幫兇」。



回到原文

更多鏡報報導

政院拍板《人工生殖法》脫鉤代理孕母 范雲：兼顧兒童利益及女性生育權

政院拍板通過《人工生殖修法》草案 放寬女女同婚配偶適用

278名跨黨派立委助理反對助理費除罪化！陳昭姿也聲援：民眾黨團會有折衷版本