院版、民眾黨版國防特別條例周五付委未定？羅智強：盼賴清德先來報告

立法院27日中午召開程序委員會，藍白以人數優勢通過，議程草案提報30日院會處理。（袁茵攝）

面對行政院日前提出1.25兆軍購特別條例，民眾黨團也於昨（26日）自提版本，外界關注有無機會排入30日立法院院會議程並付委審查。但藍白今程序委員會以人數優勢通過，議程草案提報院會處理；至於30日院會是否有機會讓院版、民眾黨版一同付委？國民黨團書記長羅智強重申，仍希望賴清德總統先到立院報告。

立法院27日進行程序委員會，民進黨立委羅美玲表示，針對8年1.25兆國防特別條例，民進黨籍國防外交委員會召委王定宇上周排定秘密會議，全院113位委員都可以去出席會議，很遺憾當天出席委員寥寥無幾，事後又對外稱「空白授權」、「不知買什麼」，甚至帶風向稱「付委就是要付錢」，非常不專業與可惡，誤導國人。

羅美玲提及，黃國昌去一趟美國回來就變「軍購專家」，自提了民眾黨團版本，結果記者會內容荒腔走板，讓人笑掉大牙，因為列出的4000億內容就是國防部公開項目，有參加過機密會議的委員都知道不只這些，且1.25兆是國防部花一年跟美國軍事專家討論出的結果，若在野不滿意、要討論，那就付委審查，「什麼時候我們立委有權限去列軍購預算？這是違憲，非常亂七八糟」。

羅美玲也點名在場的白委劉書彬，批評昨天民眾黨團記者會看不見任何一位軍事專家，且「你出席國防外交委員會幾次？你有來委員會質詢過嗎？上周機密會議，你有來參加過嗎？」矇著眼睛自提版本，荒謬的是第一條就抄錯，還以為昨天記者會能讓人眼睛一亮，結果卻是非常糟糕與好笑；更不可思議的是民眾黨前黨主席柯文哲竟要用《人工生殖法》交換國防預算，拿女人子宮換國防預算，這像話嗎？

羅美玲續批，今《自由時報》報導聲稱，「國共論壇」先前因國民黨不夠努力所以推遲，但只要今天程序委員會擋滿10次軍購條例，中共明日就會宣布下周一至四在北京舉行國民黨提案的「準智庫交流」，「不知道這是不是屬實？」國家安全竟可以如此交換與被犧牲，真的非常可恥。

藍委翁曉玲則反批，今天是本會期程序委員會最後一次開會，遺憾民進黨政府不依法編列總預算，「缺了這麼一大部分，竟還要我們所有立委開始下去審總預算，這合理嗎？」在野不要審查有缺陷的總預算案，立委的要求有很過分嗎？賴政府對得起保家衛國的國軍弟兄嗎？一心一意想買這麼多軍武，結果卻愧對國軍弟兄，以及冒著生命危險的警消人員。

翁曉玲指出，行政院1.25兆國防特別條例粗糙，短短不到10條、2張A4紙，就要在野通過1.25兆預算，「我們審的下去嗎？」且影響全體民生福利的新興計畫，在野提出要先通過，「結果是誰在擋我們的民生預算、生育津貼、TPASS補助？就是民進黨！」

翁曉玲說，民進黨一開始編列預算就挑三揀四，喜歡就編、不喜歡就不編，而在野因為考量涉及民生，包括生育津貼、學校修繕補助費用及TPASS等，所以想趕快通過，為何民進黨要阻擋？執政黨不在乎生小孩的家庭、廣大通勤族嗎？今天擋民生預算、無法讓在野審總預算的，就是行政院長卓榮泰、賴清德總統及綠委們，別把責任推給在野。

最後，藍白以人數優勢，通過翁曉玲提案，本次議程草案提報院會處理；意味民眾黨版國防特別條例，最快周五院會上交付委員會審查。

但因黃國昌昨被問到，是否會將院版國防特別條例跟民眾黨團版一起於院會付委時，黃稱「要跟國民黨團討論」，因此引發遐想。而羅智強27日於程序委員會後受訪回應，國民黨立場還是一樣，希望賴清德兌現選舉承諾，到立院報告並接受質詢，也希望民進黨政府先將立院通過的預算合法編列，包括軍人加薪、退休警消退休保障，這些是國民黨一貫立場。

