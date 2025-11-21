院版《財劃法》修正草案出爐 李四川喊不簡單：行政院走出一大步

台北市副市長李四川今天（21日）表示，行政院要提出《財劃法》草案，實在不簡單，「這個敢拿出來，在行政院就是走出一大步」。（資料照片／董孟航攝）

行政院會昨推出院版《財劃法》修正草案，中央對地方挹注上看1兆2002億元創新高。對此，台北市副市長李四川今天（21日）表示，自己過去擔任行政院秘書長，也針對《財劃法》開過好幾次會議，行政院要提出草案，實在是不簡單，「這個敢拿出來，在行政院就是走出一大步」。

針對行政院會昨通過院版《財劃法》修法，李四川說，詳細的狀況，財政局還有相關局處還在研擬，昨天他在行政院也跟行政院長卓榮泰跟財政部長莊翠雲報告過。

李四川坦言，自己在2014年當行政院秘書長時，就《財劃法》開了好幾次會議，要提出《財劃法》草案，「說實在是不簡單」。自己昨天也跟院長、部長說，對於他們提出來《財劃法》，「說實在這個敢拿出來，那在行政院就是走出一大步」。 李四川提到，當然各個縣市都有各個縣市不同的狀況，也有不同的立場，像分配指標的農林漁牧，就會對屏東南部有利，那又沒有把工業的產值放進去，那當然桃園市就會有一點意見。 李四川說，所以他昨天跟院長、部長講，當初為什麼無法修正《財劃法》，最大的問題就是這個餅就這麼大，原則上財源被切了，被拿、拿的人都會不高興，因為他們會認為自己拿得太少。 李四川指出，法案原則上還要經過立法院的審查，立法院應該就各個的條文討論，「也許各縣市沒有辦法滿意，但是都可以接受」。他也呼籲莊翠雲，應該傾聽各方的批評或是提出的意見，要怎麼樣修，讓大家不反對，且可以接受，這是他的態度。



