院版《財劃法》出爐！卓榮泰自信凝最大共識

▲卓榮泰今日親上火線說明院版《財劃法》，自信這是能凝聚最大共識的版本，喊話立院別再一意孤行。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 行政院會今（20）日通過院版《財劃法》，由院長卓榮泰親上火線說明，強調上週在野修法《財劃法》會讓中央舉債5600億元，如此違反法律的總預算「行政院編不來也編不得」，這一年半來六度邀集地方研商，自信院版看來是可以取得最大共識的版本，呼籲立院不要一意孤行，否則國家有如被逼上財政失速列車，財政土石流必釀巨大災害，期盼立院把握時機審慎審議，重新建立兩院合作關係，重申協商未到根本絕望不放棄協商，逼政院違憲違法，不僅政院做不到，國人也不會容許，「這是我們的底線」。

廣告 廣告

卓榮泰表示，過去25年來，無論是哪一個政黨執政，行政院在任何一個執政黨組織底下，曾經有五次修正《財劃法》。其中有兩次有送到立法院初審，但因《財劃法》是國家財政的根本大法，歷年來意見分歧，無法取得共識。所以五次的嘗試性修法，最後都無極而終，無法完成修法程序。

卓榮泰說，修法有其困難，但是中央對地方的補助，逐年來是持續的加強增加當中。從蔡英文總統到賴清德總統，在過去的幾年當中，中央執政以來，透過統籌分配稅款跟補助款，挹助地方的財源逐年升高，今年114年已經達到1兆113億元，也是史上最高，地方的財政也由虧轉盈、由負轉正，因此地方是沒有急迫的財政缺口。

卓榮泰說明，只有院版《財劃法》是針對問題對症下藥，但立院在沒有共識下逕付二讀，沒有經過充分討論，這其中出現四大問題。首先是明年中央政府總預算，舉債將達到5600億元，違反《公債法》規定，如果照這版本來編定中央政府總預算，那就是一部違反法律的總預算，「行政院編不來，也編不得，我們無法做到」。

其次是中央負擔了很多福國利民的政策，如果要中央自己來調整刪減，到底哪一樣是可以刪減？若是不違背舉債上限15%的《公債法》規定，就要砍掉自己明年中央政府總預算，要砍國防預算？科技發展預算？外交預算？AI新時代建設預算？對中小微企業的協助？還是治水經費？如果這些動了，那衍生的問題誰來負責？這難道是行政院負責？還是立法院要負責？

第三個問題是，中央會因此失去了很多災變應變的能力，如果中央沒有這個能力，今年所發生這麼多的災害，完全交給地方來執行，國人會看得到效率嗎？可是當財法法大幅消減中央財政後，若再有災害發生，中央就完全失去這樣的能力，地方政府可以單獨承擔這樣的工作嗎？

第四個問題是，中央財源大幅被掏空，縣市之間富者越富，貧者沒有變強，要求把過往已經執行完成的計劃型補助，再平均計算再回復過來，而一般型補助也不能少，即使是很多縣市軌道工程已經完成了，還要把它計算在計劃型補助裡面，這樣的制度設計是絕對的不合理的，比方說北市將單獨佔走1500億元補助款，而台南市卻佔不到1000億元，更遑論農業縣市甚至是離島，跟台北市比起來，那相形是弱勢中更加的弱勢，有人形容這是劫貧濟富，這是不公平的。

卓榮泰強調，地方就是中央有事，我要向國人同胞報告，並有自信此次行政院通過《財劃法》目前看來可以取得最大共識的一個版本，就內容而言，也是最具合理性的一個版本。希望立院不要再一意孤行，能夠審慎的看待院版《財劃法》，共同把財政穩健恢復到常軌。

卓榮泰說，當國家被逼上財政失速列車，這部列車難以掌控一定會出狀況，如果讓新修正的《財劃法》執行的話，那是一場財政的土石流，必定釀成巨大災害。因此行政院提出最有共識、最全面、最合理、最穩健的《財劃法》，要求立法院能夠把握這樣的一個時機，重新建立兩院間的合作關係，也藉以建立中央地方的夥伴關係，的財政收之發分法。

最後卓榮泰強調，協商未到根本絕望，絕不放棄協商。但是要逼行政院接受違憲違法的法律，執行違憲違法的法律，編定執行違憲違法的法律，「行政院做不到，國人也不容許，這是我們的底線」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

柯志恩言行不一？陳其邁揭《財劃法》修法內幕：很不以為然

影／場面火爆！傅崐萁批修財劃法造謠 卓榮泰嗆：立院對政院開戰

院版《財劃法》多數藍營縣市認同「覺得放心」 3縣市疾呼不同意