院版《財劃法》地方補助大增！縣市多25%六都15% 張惇涵盼立院支持

行政院院會今(11/20)日討論院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院秘書長張惇涵於會中向出席的6都代表表示，院版《財劃法》經過設算，全國22個縣市統籌款、一般性、計畫型的補助總額都比今年再增加，其中16各縣市成長25%，直轄市六都成長15%，他拜託地方可以支持，並向所屬黨籍立委說明，希望立法院朝野能夠理性的討論，好好地審議行政院版的《財劃法》。

張惇涵說，他在院會中有兩個拜託，第 1個是懇切地拜託6都，支持院版《財劃法》就是6都在支持其他16個縣市地方，院版《財劃法》經過設算，全國22個縣市統籌款、一般性、計畫型的補助總額都比今年要再增加，也就是行政院做了均衡台灣的設計，但是沒有影響6都的城市競爭力。

他指出，台北市首都首善之區的統籌稅款經過設算後，仍然是全國最高，新北市土地最大、人口最多，設算後三項補助款增加數會是全國最高，桃園市新興發展的國門之都，三項補助款成長幅度會是6都最高，一般性跟統籌款增加數增幅是6都最高，因為桃園市是6都最後一個升格的直轄市，而台中市三項合計的增幅會是6都最高，台南市的統籌分配稅款會比今年增加將近一倍，高雄市的三項合計總額會是全國最高。

他強調，行政院版的《財劃法》設計均衡了16個縣市、沒有忘記6都，希望6都能夠繼續成為國家發展的引擎，帶動16個縣市，16個縣市也會基於不一樣的產業模式來支撐國家，會中6都代表來自不同黨派，所以他也拜託6都代表回去跟自己黨派的立法委員說明，希望站在國家發展、地方城市發展的考量，能夠支持院版《財劃法》。

張惇涵表示，他第2個拜託是希望16個縣市能夠支持院版《財劃法》，誠如剛剛所說的行政院版16各縣市成長幅度超過25%，在指標設計的考量，上一次卓院長邀集22位縣市首長，當中農業縣市的首長表達農業的產值應該被納入考量，而這次農業產值和工業人口都納入考量，設算結果讓16個縣市都得到中央補助的財源，成長幅度可以進一步的往均衡台灣道路前進。

另外，張惇涵也特別希望離島3個縣市能夠支持院版《財劃法》，去年12月立法院三讀通過的《財劃法》公式錯誤，離島345億分不出去，但行政院版把離島的面積2倍計算，畢竟離島建設困難度更高，所以特別呼籲、期待、希望陳雪生、陳玉珍委員能夠支持院版《財劃法》，因為金門、馬祖鄉親長年呼籲菸酒稅能夠納入財源計算，行政院放進去了，也因此院版《財劃法》對離島鄉親的建設、福利、民生需求更有幫助，希望6都、16各縣市都能夠支持院版《財劃法》。

張惇涵最後向6都代表說，大家每天面對的都是柴米油鹽醬醋茶，《財劃法》不是冷冰冰的公式、數字，每一筆錢都攸關每一位國民、市民、縣民的生活福祉，所以懇切希望大家能夠支持行政院的《財劃法》在立法院朝野能夠理性的審議，絕對不是立法院突然逕付二讀、一天內表決，匆匆忙忙可以決定的。

