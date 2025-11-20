院版《財劃法》挹注地方破1.2兆 蔣萬安：會議未看到具體數字

行政院通過院版《財劃法》，今（20）日上午派出副市長李四川參加行政院會發表北市看法，台市長蔣萬安下午出席活動，也針對院版財劃法做出最新談話，表示地方還未看到分配稅款及補助款等具體數字，待政院給出確切數額後，才能夠展開更進一步的討論。

蔣萬安表示，今天早上才收到行政院會的會議資料，副市長李四川今天代表出席行政院會，會議中看到版本，政院還未告知依照版本內容，各地方政府究竟具體會獲配到多少分配稅款以及一般性補助款，所以還是需要中央提供具體數字，才能夠有後續討論的基礎。

廣告 廣告

蔣萬安說，依照政院的版本，之後相關事權分配都需要政院的說明與溝通，但無論如何都希望透過理性的討論，針對地方政府財源的挹注、財源永續，以及持續推動各項地方建設有幫助，到底各地方政府會實際獲得多少具體的經費數字，會獲得多少統籌分配稅款、一般性補助款，還有計畫型補助款會不會有影響，可能都要等行政院更進一步的說明。

蔣萬安提到，因為在政院版本的內容有很多概念跟過往不一樣，所以都還要請政院跟地方政府再進一步溝通，接下來在立院的審議，也需要看立委針對此版本會提出怎樣的疑慮，只要能夠充分說明各地方政府或是立委的疑慮，且對於地方政府財政的挹注有幫助，持續讓地方推動各項建設，如有具體幫助的話，希望能夠和政院理性溝通。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

提院版《財劃法》 卓榮泰憂國家財政「土石流」喊話立院支持

政院公布「院版財劃法」！挹注地方1.2兆元創新高 各縣市同公式分配

財劃法協商政院挨批「沒給公式」 莊翠雲：10/21時已討論