院版《財劃法》挹注地方1.2兆元創新高 卓榮泰：各版最大共識盼立院勿一意孤行

行政院會今天通過院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰親上火線說明。（圖／行政院提供）

行政院會今天（20日）拍板通過院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰親上火線說明修正重點。院版《財劃法》中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高；整體統籌稅款粗估達8213億元，一般性補助將扣除地方自辦事項，保留教育、社福及基本設施共1421億元、計畫型補助維持2368億元。另外22市縣公式一致，解決直轄市跟縣市長年以來誰先分後分的問題。

行政院長卓榮泰強調，行政院版本的《財劃法》，是可以取得的最大共識的版本，希望立法院不要一意孤行，能夠審慎看待，「當國家被迫坐上財政失速列車，這部列車難以掌控，那是一場財政土石流，會釀成巨大災害。」

財政部說明，為確保國民皆能獲得一定生活品質及公共服務，朝「垂直事權能夠劃分、水平財源能夠均衡」方向檢討，透過財劃法再次修法，制定更為合理完善分配機制，讓中央、地方人民達成三贏。

財政部指出，院版《財劃法》有5大特點，第一，統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，且整體共將挹注地方1兆2002億元，再創歷史新高；第二，擴大統籌稅款，錢權合理回歸地方，因統籌稅款大幅增加，一般性補助款無須再編列增裕財源，其中1080億元將改回歸地方自辦事項；第三，優先彌補基本財政差額，一般性補助款全設算；第四，22市縣公式一致，解決直轄市跟縣市長年以來誰先分後分的問題；第五，維持計畫型補助款整體規模，地方建設不中斷。

卓榮泰表示，過去25年來，不論是哪一個政黨執政，行政院在任何一個執政黨組織底下，曾經有5次修正《財政收支劃分法》，但歷年來意見分歧，無法取得共識，所以五次的嘗試性修法，最後都無疾而終。他提及，從前總統蔡英文到總統賴清德，這過去的幾年當中，中央執政以來，透過統籌分配稅款跟補助款，挹注地方的金額年年升高。

他指出，今年114年已經達到1兆113億元，也是史上最高，經過各種補助款挹注後，地方的財政也由盈轉，由虧轉盈，由負轉正。比起110年度各地方的財政的賸餘是短絀598億，但到了113年度，是轉成賸餘818億，地方的財政是逐漸好轉當中，因此地方事實上沒有急迫的財政缺口。

卓榮泰表示，這一次的修正，財政部一年當中與地方進行6次各種形式會商，盡可能取得最大共識。他強調，行政院版是針對問題對症下藥，可以針對各界問題解決，但立法院再修版逕付二讀，沒有討論匆匆忙忙通過，依照此版本會有三個問題。

卓榮泰說，第一，讓明年的中央政府總預算從原本的舉債3000億，再多舉債2600億，達到5600億的舉債規模，這完全超出違反了《公債法》第5條15%上限的規定。他表示，若是照再修版的《財政收支劃分法》，來編訂中央政府總預算，「那就是一部違反法律的總預算，行政院編不來，也編不得，我們無法做到。」

卓榮泰續指，第二個問題，中央負擔了很多的福國利民的政策，但是經費若是中央自己來調整，自己刪減，那到底哪一樣是可以刪減或調整，若是不違背舉債上限15%的公債法規定，行政院就要自己砍掉明年中央政府總預算。「國防預算可以砍嗎？科技發展的預算可以砍嗎？外交預算可以砍嗎？AI新世代建設的預算可以砍嗎？」

卓榮泰也說，第三個問題，中央會因此失去了很多的災變應變的能力。他提及今年所發生這麼多的災害，完全交給地方來執行，國人會看得到效益嗎？國人會相信這個結果嗎？所以中央需要財政調節能力，可是當財劃法大幅消減中央財政之後，若再有災害發生的時候，中央就完全失去這樣的能力。那地方政府可以單獨承擔這樣的工作嗎？

卓榮泰提及政院版《財劃法》有五原則，第一，首重國家均衡改善過去重北輕南，城鄉差距，行政院適度檢討中央對地方權責，國防外交科技等方面要有足夠資源，讓他能夠對各縣市 設定基本財政需要，地方能自主性，常態的地方事項，這是院版特別的設定。

第二，讓中央地方全權分配合裡，在兼顧中央施政的量能的情況底下，增加了所說的1871億的地方自主財源，也保障各地方政府統籌分配稅款加一般性補助加計畫性補助，這幾項加起來不會低於114年獲配的總額度。統籌分配稅款跟一般性加起來不會低於今年，就是在未來依照院版就不會比今年來得低。

第三，城鄉差距更公平，不再有強弱高低，針對不同縣市特性，做了不同指標加權，同時對離島做了兩倍的加權，更容易達到城鄉公平。

第四，達到地方自治更強化，將四權回歸給地方政府，也給足夠確保經費使用產生效能。

第五，藉此提升中央地方的夥伴關係，在一般型補助裡面，教育、社福、基本設施，我們會完全補助給地方。計畫型補助，重大的建設，包括軌道、包括各種跨年度跨縣市重大的這個政策，我們用一般型，計畫型補助恢復過來，讓各個地方它能夠發展更多的特色，也能夠依照城市去做更多的建設需求。

卓榮泰提及，今天剛好是賴總統上任1年6個月，立法院再修《財劃法》造成中央政府變成違法，地方多分的錢卻不分擔責任，會讓國家發展受到影響，影響最大是全國國民，「地方有事就是中央有事，中央哪一件不是全力協助」，若持續執行會造成城鄉差距擴大，劫貧濟富。

卓榮泰強調，這次行政院通過《財劃法》，可以取得的最大共識版本，希望立法院不要一意孤行，能夠審慎看待，將用最快速度送進立法院審議，「當國家被迫坐上財政失速列車，這部列車難以掌控，那是一場財政土石流，會釀成巨大災害。」他說，行政院要建起中央地方夥伴關係，協商未到根本絕望，但是要逼行政院違憲違法法律，行政院做不到，國人也不容許。



