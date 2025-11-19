院版《財劃法》明將通過 莊翠雲：院版規模不會比1兆1683億小

財政部長莊翠雲於立法院財政委員會說明院本《財劃法》規劃進度。楊文琪攝



行政院主計總處、國發會等單位昨(18)日邀集地方財主人員就院版《財劃法》的事權分配進行討論，財政部長莊翠雲今(11/19)日表示，昨天重點主要談事權分配，明天院版《財劃法》討論通過後會舉行記者會說明內容，整體規模不會比115年整體釋出的1兆1683億少。

立法院財政委員會今日審查行政院函請審議「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，立委賴士葆質詢時關注昨天中央與地方《財劃法》討論，他批評說，昨天的會議人家批評你們只有兩張A4的紙，什麼資料也沒有，沒有計算公式、沒有補助金額、沒有分配比例、水平分配也統統沒有，什麼都沒有出來就放話說，除了雙北市以外，其他縣市都支持，「這是看到鬼啊，我接到好幾通電話，都說是亂講一通，你們在認知作戰啊」。

廣告 廣告

主計總處主計長陳淑姿表示，昨天重點在談事權的劃分，計算公式是《財劃法》裡面的，昨天沒談《財劃法》是在談事權，包括一般性補助、計畫型補助，主要談事權的架構和劃分。

賴士葆接著問，你們現在行政院版本有了嘛，那到底要給地方政府統籌分配稅款多少?財政部長莊翠雲答詢說，《財劃法》的部分明天會提行政院院會討論，通過後會在記者會中詳細說明，而水平分配的公式其實在10月21日的會議中已經將水平分配的公式還有指標、權重都說了，而且這個指標是經過幾次會議縮小歧見，這個共識也都有做說明，中央統籌分配稅款的規模會比114年擴大，在垂直分配上我們會作錢權的下放。

賴士葆問，原來你們給地方的4100多億，按照新的版本是不是比這個更多?莊翠雲回應說，在115年來算的話，整體終將釋出的是1兆1683億，除了中央統籌分配稅款有8874億，還有一般性補助款和計畫性補助款，在我們新的版本裡面，預計規模不會比1兆1683億這個小，也就是包括統籌分配款加一般性補助款加計畫性補助款，這1兆1683億是根據去年通過的《財劃法》。

賴再問，那統籌分配水款式比4100多億多還是少?莊回，這部份明天院會會做討論，通過後會在記者會中說明，我們有考量到中央統籌分配稅款裡面除了錢的下放，事權也要做調整，事權做調整是屬於地方自治事項，屬於經常性、常態性的事項會回歸地方。

賴追問，有沒有比4100多億增加?莊表示，這4100多億是國民黨團通過的，其實沒有經過事權的調整，就直接這樣定了，當時我們認為這是不合理的狀況。賴持續問，到底會不會多?莊強調，我們會做合宜的規劃。

更多太報報導

揭立法院「趕夜班」送出新版財劃法 民進黨團：恐重蹈覆轍

政院邀集討論《財劃法》 主計總處：多數縣市支持政院版事權劃分原則

在野要求依新修《財劃法》編列總預算 卓榮泰：超過《公債法》上限無法編列