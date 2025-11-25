院版《財劃法》未列試算表立院暫緩列案 卓榮泰：雙重標準、為難政府

行政院長卓榮泰今日出席「114年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」。楊文琪攝



由於院版《財劃法》未提出各項補助款的試算表，立院程序委員會今（11/25）日在藍白聯手下暫緩列案，行政院長卓榮泰接受媒體詢問時表示，立法院1年來修了3次《財政收支劃分法》，哪一次在付委前有提出過任何的數字版本，所以這是雙重標準、為難政府。

卓榮泰下午出席「114年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動」，在進入會場前有媒體詢問怎麼看《財劃法》被立法院暫緩列案?財政部是否還沒有計算出金額?他回應說，立法院1年來修了3次《財政收支劃分法》，哪一次在付委前有提出過任何的數字版本，所以這是雙重標準、為難政府。

