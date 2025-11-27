院版「財劃法」沒試算數字？卓榮泰回「大家接受公式就能詳列」：有在野「有識之士」私下肯定院版、卻跟黨的意思走

政院日前提出院版「財劃法」，卻被在野立委、地方諸侯質疑未提出「各縣市分配試算表」。行政院長卓榮泰今（27）日親自召開記者會表示，要大家接受院版的原則、公式後，政院就能詳列數字，否則會被質疑是拼湊的；他也透露，在野立委有「有識之士」私下肯定院版，卻因為黨的意思決定了他們的行為。

卓榮泰表示，關於院版財劃法，在野黨立委中有某些「有識之士」清楚他們的版本，「私底下都肯定」，卻因為黨的意思決定了他們的行為，這點他深感遺憾。

卓榮泰再說，只要讓大家有合理的討論空間，就能把院版清楚在立院討論，只要大家接受這樣的原則、公式，政院就能把試算的結果、數字詳列，「否則我們現在詳列任何一個數字，難免被懷疑數字是怎麼拼湊的？」

卓榮泰嘆道，但上週院版還是被暫時擱置，連付委都困難，立院有大的權利把政院送出的法案置之不理，若國家進步是這樣的方式，他們深感遺憾。

（圖片來源：行政院）

