院版《財劃法》立院暫緩列案 政院：希望回頭是岸儘速審議

立法院程序委員會今(11/25)日將行政院版《財政收支劃分法》修正草案暫緩列案，行政院發言人李慧芝對此表達高度遺憾，她表示，政院版《財政收支劃分法》是目前為止最有共識的版本，應該要有排入立院審查，讓各界共同討論的機會。她希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版《財政收支劃分法》。

李慧芝指出，立法院14日三讀的《財政收支劃分法》再修正版，經估算中央需再舉債2646億元，整體舉債金額將達5638億元，超出法定債限15%，行政院不能違法編列預算。

李慧芝強調，行政院長卓榮泰已經表示，本週會繼續與地方政府溝通，討論事權劃分；行政院在這次院版的《財政收支劃分法》中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版《財政收支劃分法》。

