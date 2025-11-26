院版《財劃法》算不出金額 盧秀燕批中央蓋牌

台中市長盧秀燕26日表示，行政院版沒有提供試算公式，誰拿最多，只有卓院長知道，中央蓋牌，地方要如何審預算。（陳淑娥攝）

財政部長莊翠雲稱政院版《財劃法》無法提供各縣市試算表，台中市長盧秀燕26日表示，行政院版沒有提供試算公式，誰拿最多，只有卓院長知道，變成人為操縱，中央蓋牌沒有提供金額，地方要如何審預算，只根據法源給預算，要如何相信。

台中市議員陳成添26日在市議會質詢指出，莊翠雲稱政院版《財劃法》金額算不出來，一位部長竟說出這些話，不是在搞黑箱嗎？他認為不是算不出來，是不想算，大罷免後中央對著幹。

盧秀燕指出，以往不管藍綠執政，《財劃法》都是套公式，中央、地方都算得出金額，但這幾年公式不斷改，把確定改成不確定，台中市一年繳2000億到國庫，但分配回來不管是統籌、計畫型補助款及一般型補助款，3大中央補助款台中拿不到1000億，高雄市光是前瞻拿到1300億，台中只有200多億，這幾年台中賣地也不過只有1000億。

盧秀燕說，行政院版《財劃法》只有法條，卻沒有公式可試算金額，大家都不知道可以拿到多少錢，各縣市立委及各縣市政府都希望中央把試算金額給大家，國民黨版除法條還有試算金額，現行版本也是。

盧秀燕提到，日前有議員在議會大罵政院版台中拿最多，遭卓院長在新北打臉說新北拿最多，究竟各縣市可以拿多少，只有卓院長知道，與其被不信任，不如趕快比照國民黨及現行版本，把試算金額給各縣市。

盧秀燕強調，如果只根據法條給預算，要如何相信，變成了人為操縱，目前各縣市都在審預算，議員也會想知道試算金額，但中央卻蓋牌沒有提供金額，縣市預算書呈現不確定狀態，要如何審呢？台中市現在少了157億，且還是浮動的，搞不好明年還要追減。

