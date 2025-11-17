院版《財劃法》 統籌稅款分配指標出爐 三縣市仍有意見！卓榮泰將親上火線說明

行政院說明院版《財劃法》討論進度及修法目標。楊文琪攝



行政院明(11/17)將邀集地方再就《財政收支劃分法》修法進行討論，最快將在週四行政院院會中拍板定案，並儘速送交立法院審議，行政院長卓榮泰也將親自舉行記者會對外說明。政院透露，院版《財劃法》希望達成國民生活品質更均衡、水平分配更公平、垂直分配更合理、中央地方夥伴關係更提升，以及地方自治更強化等5大目標，同時也保障地方財源一定不低於 2025年的統籌加一般性和計畫性補助款的水準。

財政部透露，藍營執政縣市除了台北市、新北市、新竹市明確表達不同意，其他縣市都理性看待。

行政院發言人李慧芝表示，院版《財劃法》是真正可以照顧到全民，不會有城鄉失衡的狀況，而且地方可以獲得更多的財源，可以為民眾做更多的事，中央也有足夠的財源，可以調節財政和因應突發的狀況，像這次花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害都是中央出面協助，希望大家可以理性思考、討論，不希望意氣用事。

財政部國庫署署長陳柏誠說，過去計算補助款的指標過於單一，希望統籌分配稅款的分配要更均衡，未來共有5項指標，包括土地面積、人口數、工業就業人口數、農林漁牧就業人口數，以及農林漁牧的產值。

他指出，土地面積越大可能治理的成本就越高，但土地面積也有使用分區性質，先前的《財劃法》土地面積越大就拿的多，可是土地面積大在成本維運上未必就多，尤其像國土保安、生態保育、林業用地很多都是中央協助的，真正由地方出錢的沒那麼多，所以會很細緻的處理土地面積，離島給他2倍，農牧用地是1.5倍，讓它可以加權土地面積的效果，實際反映土地管理成本。

陳柏誠表示，在人口數部分，過去新版《財劃法》純粹只就人口計算，但人口結構有老年人口、幼年人口，所以會在 65歲以上跟 14歲以下的人口都分別用1.2倍來計算，讓他可以獲得更多的《財劃法》統籌稅款。

在工業就業人口部分，他表示，過去盈利事業營業額的分配基礎是按照總公司報稅金額，但問題是總公司跟工廠可能分設不同位置，工廠可能會有汙染，或是有更多通勤人口在道路上使用，整個成本也不一樣，因此，透過工業就業人口指標來衡平，如果是中高汙染事業有一個就業人口，就用那個就業人口來加成，讓就業有中高汙染事業的縣市，可以獲得較多的分配稅款。

陳柏誠表示，農林漁牧的就業人口這個指標很單純，最後是農林漁牧的產值，因為營業額的產值一般代表工商發達的城市，但農林漁牧產業發達的城市，有些是沒有課稅的，無法彰顯出稅收效果，所以用產值這個指標，這是考量各產業對國家、對地方的經濟貢獻。他強調，這些指標都是為了兼顧地方財政努力跟基本建設的需求。

陳柏誠說，如果單看統籌分配稅款，可能某縣市會拿得很多，會有不均衡的情況，所以會加上一般性補助款和計畫性補助款一起考量，這次修法時也向地方強調，一定會讓他們整體的補助款不低於2025年的水準，所以各地方非常放心。他坦言，在與地方討論時，藍營除台北市、新北市和新竹市不同意外，其他縣市都理性看待院版《財劃法》。

至於事權回歸地方的檢討，陳柏誠表示，明天下午主計總處、國發會會邀去地方政府來開會。中央將4165億回饋到地地方政府去，地方政府的財源這麼充裕，照理說《地方制度法》屬於地方自治該做的事項，就應該要回歸地方去做。

