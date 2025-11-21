院版《財劃法》草案出爐 李四川：不簡單！行政院走出一大步

記者陳思妤／台北報導

藍白聯手下二度惡修《財劃法》，行政院會昨（20）日通過院版修正草案，包括統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款三項合計不低於今年，挹注地方財源的規模將達1兆2002億元，創下新高。對此，台北市副市長李四川今（21）日以自身經驗表示，《財劃法》最大問題是餅就這麼大，行政院要提出草案，說實在是不簡單，敢拿出來，在行政院就是走出一大步。

李四川今天接受媒體聯訪，對於行政院提出政院版《財劃法》，他表示，詳細的狀況，財政局還有相關局處還在研擬，昨天他在行政院也跟行政院長卓榮泰跟財政部長莊翠雲報告過。

李四川表示，103年當行政院秘書長時，就《財劃法》開了好幾次會議，要提出《財劃法》草案，「說實在是不簡單」。他說，昨天他也跟卓榮泰跟莊翠雲講，對於他們提出來的《財劃法》，「說實在這個敢拿出來，那在行政院就是走出一大步」。

李四川坦言，各個縣市有不同的狀況跟不同的立場，假設說是農漁牧，那當然就會對南部的狀況有利，如果沒有把工業的產值放進去，當然桃園市就會有一點意見。他說，當初為什麼沒有辦法修正，最大的問題是這個餅就這麼大，被切了、被拿的人不高興，拿的人也不高興，因為會認為拿太少。

李四川指出，法案原則上還要經過立法院的審查，立法院應該就各個的條文討論，「也許各縣市沒有辦法滿意，但是都可以接受」。他也呼籲莊翠雲，應該傾聽各方的批評或是提出的意見，要怎麼樣修，讓大家不反對、可以接受，這大概是他的態度。

