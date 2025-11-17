院版《財劃法》迎戰在野黨？ 政院：希望立院可以理性討論不要意氣用事

政院版《財劃法》修正草案已到最後討論階段，今日向媒體說明討論進度。楊文琪攝



行政院長卓榮泰今(11/17)日公開表示，對於在野黨上周五通過新的《財劃法》修正案「行政院要全面迎戰」，引發在野不滿，後續要如何讓院版《財劃法》修正案能於立法院討論並順利通過?行政院發言人李慧芝表示，希望院版的《財劃法》在立法院可以好好的理性討論，不希望意氣用事，如果討論不成的話，當然還是會有憲政救濟的程序。

政院版《財劃法》修正草案已到最後討論階段，明日再與地方進行第6次討論，確認沒有其他意見後，將於本周四行政院會中討論，通過後就送立法院審議，但卓榮泰對於上周在野黨再新修訂的《財劃法》，他批評說，修法內容造成更大的問題，對於在野黨的動作，行政院會全面迎戰。後續院版《財劃法》能否在立法院審議引發關注。

李慧芝說，上週立法院並沒有排《財劃法》的議程，是禮拜五突然提出，然後突然就協商，協商不成就直接表決，在此之前，卓院長在上週二立院備詢時就說過，行政院本週就要提出院版《財劃法》，相信朝野黨團包括社會大眾都知道政院版本週四會提出來。

她指出，政院版《財劃法》其實已經討論到一個非常完整的階段，它的確是一個可長可久、可以均衡台灣的《財劃法》，當然有些縣市可能會覺得他們的分配款可能會減少，但是它本身就是一個不均衡的法，我們要看的是一個整體國家的施政，不能只看一個縣市好，那其他城市該怎麼辦?

李慧芝表示，11月14日臨時通過的這個版本，其實會再加劇城鄉的差距，因為中央失去調配能力的話，那以後錢拿很多的縣市會拿的更多，錢拿的少的縣市沒辦法去補助他們，這只會造成越不均衡，就像剛剛提到的老年、幼年人口都沒有受到關注，農林漁牧業也沒有受到關注，那就永遠只會重商輕農，這樣對國家發展是不利的。

她強調，院版《財劃法》是真正可以照顧到全民，不會有城鄉失衡的狀況，而且地方可以獲得更多的財源，可以為民眾做更多的事，中央也有足夠的財源，可以調節財政和因應突發狀況，像這次花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害都是中央出面協助，希望大家可以理性思考、討論，不希望意氣用事。

