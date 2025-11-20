院版《財劃法》離島面積兩倍、納菸酒稅 張惇涵：盼陳玉珍、陳雪生支持

記者劉秀敏／台北報導

行政院秘書長張惇涵喊話國民黨金門立委陳玉珍、連江立委陳雪生，希望支持院版《財劃法》（圖／記者劉秀敏攝影）

行政院會今（20）日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，包括統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款三項合計不低於今年，挹注地方財源的規模將達1兆2002億元。行政院秘書長張惇涵表示，院版《財劃法》做了均衡台灣的設計，但沒有影響六都的城市競爭力，他要懇切地希望全國六都、16縣市都能夠支持。張惇涵更特別喊話金門立委陳玉珍、連江立委陳雪生能支持，因為院版《財劃法》將離島的面積兩倍計算、菸酒稅納入財源計算，對於離島的建設、福利、民生需求更有幫助。

行政院今日上午召開院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會，由院長卓榮泰親上火線向國人說明，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、財政部長莊翠雲、主計總處主計長陳淑姿出席。

張惇涵表示，院版《財劃法》經過試算，全國22個縣市，統籌款、一般性、計畫型補助，總額都比今年增加，其中16個縣市成長25%、六都成長11%。也就是說，院版《財劃法》做了均衡台灣的設計，但沒有影響六都的城市競爭力。因此，懇切地希望六都能夠支持院版，因為支持院版就是支持自己，就是支持其他16個縣市。

張惇涵也說明六都試算結果，以台北市來說，中央沒有忘記，也沒有忽略台北市首善之區的財政努力，所以台北市的統籌稅款仍會是全國最高；而新北市土地最大、人口最多，三項補助款增加數會是全國最高；桃園市是新興發展的國門之都，一般性、統籌款成長幅度是六都最高；台中市則是三項補助款的合計增幅為六都最高；台南市的統籌分配稅款會比今年增加將近一倍；高雄市的三項合計總額會是全國最高。

張惇涵強調，院版《財劃法》的設計均衡了16個縣市，也沒有忘記六都，希望六都能夠繼續成為國家發展的引擎，帶動16個縣市；16個縣市也會基於各自不一樣的產業模式來支撐國家、支撐六都。因此，他在稍早院會中拜託六都代表的拜託，而這六都代表來自不同黨派，他也拜託六都代表回去跟自己黨派的立法委員說明，希望站在國家發展、地方城市發展的考量，能夠支持行政院版的《財劃法》。

張惇涵表示，也希望16個縣市能夠支持行政院版的《財劃法》，在政院版，16個縣市成長幅度超過25%，比六都還要多，而在指標設計的考量，上一次卓榮泰邀集22位縣市首長會商，農業縣市的首長表達農業產值應該被納入考量，院版《財劃法》也把農業的產值納入。過去立法院的修法，污染留在鄉村，營業稅繳到大都會，這次院版《財劃法》也把工業人口對地方的污染納入了考量。

張惇涵說，特別希望離島三縣市能夠支持院版《財劃法》，去年12月立法院三讀通過的《財劃法》，因為公式錯誤導致離島有345億元分不出去，上週立法院強行通過的再修版《財劃法》，仍沒有修正公式，但院版《財劃法》把離島的面積兩倍計算，畢竟離島的建設困難度更高。

張惇涵表示，離島三縣市當中，他更特別呼籲、期待、希望金門縣、連江縣能支持行政院版的《財劃法》，「我希望陳雪生委員、陳玉珍委員能夠支持院版的《財劃法》」，因為金門、馬祖的鄉親長年呼籲菸酒稅能夠納入財源計算，行政院放進去了。也因此，行政院版的《財劃法》對於離島的建設以及鄉親的福利、民生需求是更有幫助的。

張惇涵透露，他在院會最後向六都代表說，大家每天面對的都是柴米油鹽醬醋茶，大家很關心錢，但《財劃法》不是冷冰冰的公式、數字，每一筆錢都攸關每一位國民、每一位市民、每一位縣民的生活品質。因此，他在會中懇切地希望大家能夠支持行政院的《財劃法》，在立法院朝野能夠理性地審議，絕對不是立法院抽出來逕付二讀、一天表決，匆匆忙忙就可以決定。

